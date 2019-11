Volante Polizia finisce per errore su binari Termini-Giardinetti | nessun ferito

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma – Paura per due agenti delladi Stato lungo via Casilina, a Roma, che a bordo dellahanno imboccato, probabilmente per, idella linea ferroviaria. L’episodio si e’ verificato all’altezza della fermata Alessi. Allertati i Vigili del fuoco per le operazioni di recupero.o e’ rimasto. La linea ferroviaria e’ stata interrotta. Secondo quanto si apprende, lastava raggiungendo d’urgenza i colleghi dellaimpegnati nel bloccare un uomo che stava dando di incandescenza con un coltello in mano all’interno dell’ospedale Vannini. L'articolopersuproviene da RomaDailyNews.

