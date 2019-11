Vita | il magazine del no-profit fondato da Riccardo Bonacina compie 25 anni “Ora serve

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Dall’inchiesta sulla Croce Rossa che segnò l’esordio nel 1994, alla campagna del 2013 contro la riduzione del 5 per mille, dall’edizione numero uno (nel 2015) dell’Italy Giving Report, fino all’inchiesta ‘Io apro la mia porta’ che, lo scorso anno, nel pieno del governo Conte-Salvini-Di Maio, ha aperto uno squarcio su una realtà nascosta, ossia il crescente fenomeno dell’accoglienza dei migranti da parte delle famiglie italiane. E poi le polemiche sui ‘taxi di mare’ e le ong, ma anche il caso dei bambini di Bibbiano. Questa è l’Italia raccontata in un quarto di secolo daldel no-come settimanale dae oggi, che è mensile ma anche una edizione online quotidiana e una comunità di 65 associazioni nazionali, diretto da Stefano Arduini. Un’avventura editoriale che guarda al futuro. ‘The next 25’ è il titolo, infatti, dell’evento organizzato alla ...

