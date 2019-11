Violento terremoto in Albania | paura anche in Puglia | Campania e Basilicata Crolli e

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Un fortemagnitudo Mwp 6.5 si è verificato in, alle 03:54:11, ad una profondità di 10 km. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato largamente avvertitoin Italia, in. Dopo la forte scossa sulla costa nord dell’, i media locali riferiscono di gente scesa in strada in preda al panico, numerosi danni agli edifici e di decine di persone giunte in ospedale con fratture e altre lesioni. Ci sarebbero persone sotto le macerie a Durazzo, molto vicina all’epicentro del sisma. Si attendono conferme ufficiali delle autorità su danni a persone e cose. L'articoloinine feriti LIVE Meteo Web.

