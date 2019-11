Violento terremoto in Albania | crollano diversi palazzi | centinaia di feriti e persone

Violento terremoto in Albania : il momento della scossa da una telecamera di sorveglianza : La violenta scossa di terremoto che ha colpito nella notte l'Albania ed ha fatto tremare anche il Sud Italia, è stata ripresa da diverse telecamere. In questo video che vi mostriamo, i terribili...

Le parole di Fiorello per Ermal Meta dopo il Violento terremoto in Albania : dopo il terribile terremoto che ha colpito l'Albania, arrivano le parole di Fiorello per Ermal Meta e per tutta la popolazione albanese. Lo showman è intervenuto per supportare il cantautore di Fier, che in questi anni è stato gradito ospite delle sue trasmissioni in tv e in radio. Le parole di Fiorello arrivano direttamente dal suo account Twitter personale e si rivolgono a tutta la popolazione albanese, oltre che a Ermal Meta in persona ...

Violento terremoto di magnitudo 6 - 5 in Albania - nettamente avvertito anche in Puglia : Nel cuore della notte di oggi, 26 novembre 2019, più precisamente alle ore 3:54, una violentissima scossa di terremoto di magnitudo momento 6.5 si è verificata lungo la costa dell'Albania. Il tremendo sisma ha scosso la nota città turistica di Durazzo, provocando enormi danni ad edifici e infrastrutture. Sono collassate numerose strade e sembra continuino a giungere numerosi feriti in ospedale con traumi e lesioni multiple. Uno scenario tragico ...

Violento terremoto in Albania : paura anche in Puglia - Campania e Basilicata. Crolli e feriti - si temono morti [LIVE] : Un forte terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato in Albania, alle 03:54:11, ad una profondità di 10 km. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato largamente avvertito anche in Italia, in Puglia, Basilicata e Campania. In base alle segnalazioni giunte al servizio “Hai Sentito il terremoto” dell’INGV, il sisma è stato avvertito nel nostro Paese soprattutto a Bari, Lecce, Brindisi, Napoli, Matera, ...

Violento terremoto in Indonesia : scossa di M. 7.2 - si teme tsunami [MAPPE e DATI] : Una violenta scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio italiano in Indonesia. Alle 17:17, una scossa di magnitudo 7.2 ha colpito nel Mare delle Mollucche settentrionale, a 10km di profondità. Si teme che il sisma possa innescare onde di tsunami. L'articolo Violento terremoto in Indonesia: scossa di M. 7.2, si teme tsunami [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Violento terremoto nel Sud della Francia - magnitudo 5.0 : crolli e danni - paura al confine con l’Italia : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la Francia meridionale alle 11:53 di stamattina. L’epicentro si è verificato nei pressi di Montélimar. La scossa è stata distintamente avvertita a Nîmes, Grenoble, Montpellier e Marsiglia. Si temono gravi conseguenze per i crolli segnalati in molte località della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Violento terremoto nel Sud della Francia, ...

Violento terremoto in Iran : vittime e feriti : Una violenta scossa di terremoto ha colpito l'Iran nord-occidentali nel cuore della notte, precisamente alle 02.47 locali, ovvero quando in Italia erano le 23.47 di ieri 7 novembre. Secondo i dati...

Violento terremoto in Iran - epicentro tra Tabriz e Arbadil : si temono morti [AGGIORNAMENTI] : Un Violento terremoto di magnitudo 5.9 ad appena 10km di profondità ha colpito l’Iran settentrionale nella notte, alle 23:47 italiane (l’1:17 della notte locale). L’epicentro è stato localizzato tra le città di Tabriz e Arbadil, non lontano dal confine con l’Azerbaigian. Si temono pesanti conseguenze sulla popolazione della zona epicentrale, da cui al momento non si ha alcun tipo di notizia. SeguIranno ...

Tremano le Filippine - nuovo Violento terremoto - vittime e crolli vicino Davao : La terra non da' tregua alle Filippine. Una nuova forte scossa di terremoto si è verificata oggi 31 ottobre 2019, alle 02.11 italiane (09.11 all'epicentro), a poco meno di due giorni dall'altra...

Terremoto Violento nelle Filippine : danni - crolli e vittime sull'isola di Mindanao : Terremoto nelle Filippine - Situazione critica sull'isola di Mindanao, colpita ieri pomeriggio da una violenta scossa di Terremoto con epicentro su terraferma e precisamente vicino a Bansalan, poco a...