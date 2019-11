Video del gol di Benzema! Real Madrid – Psg 1-0 LIVE

Antonella Fiordelisi : "Ho perdonato Francesco - mi ha dimostrato che si è pentito" (Video) : Antonella Fiordelisi è intervenuta durante la puntata andata in onda ieri sera di Live - Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5.L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e schermitrice 21enne ha parlato, ovviamente, di Francesco Chiofalo con cui ha deciso di tornare insieme ufficialmente e che ha deciso di perdonare dopo il suo tradimento. prosegui la letturaAntonella Fiordelisi: "Ho perdonato Francesco, mi ha dimostrato ...

Conosci i tuoi diritti per gli acquisti online? Il Video dell’Ue : Un video un po' ansiogeno, ma utile: è quello realizzato dalla Commissione Ue per i consumatori che acquistano online. Poco più della metà dei consumatori italiani (58%) sa che esiste un periodo di 14 giorni per avere un ripensamento e recedere dall acquisto. Il cortometraggio "14 giorni" racconta le vicissitudini di 'Ale', una ragazza che acquista per sbaglio un prodotto online e viene perseguitata da alcuni personaggi che a sorpresa appaiono ...

Antonella Clerici a Blogo : "Rai attendista con me. Nuovo programma di cucina? Ho in mente delle cose..." (Video) : "All'inizio è stata una sofferenza, ma poi l'ho presa come una opportunità. Avevo troppa confusione mentale, su questo il direttore aveva ragione. Ci sono state polemiche e cose sulle quali non eravamo d'accordo, ma ho recuperato l'Antonella che si diverte. Ultimamente non mi divertivo più e si vedeva in onda". Antonella Clerici ha ricostruito così, ai microfoni di Blogo, il suo ultimo periodo, vissuto lontano dalle telecamere dopo l'addio a La ...

Salvini canta De Andrè al Maurizio Costanzo Show - Video in Via Del Campo : Matteo Salvini canta De Andrè al Maurizio Costanzo Show. La puntata andrà in onda domani sera, mercoledì 27 novembre in seconda serata su Canale 5. Maurizio Costanzo incontra Matteo Salvini, segretario federale della Lega ed ex vicepresidente del Consiglio. Sarà l'occasione per una chiacchierata informale nel celebre salotto di Canale 5, dove il giornalista intervista i suoi ospiti in seconda serata. Nel corso del 5° appuntamento della ...

Nel trailer del film di Velvet Collection il ritorno di Ana e Alberto per l’ultimo Natale alle gallerie (Video) : Il 20 dicembre su Movistar + andrà in onda il film di Velvet Collection, il finale dello spin-off di Velvet e della stessa serie madre. La fiction prodotta da Bambú, in onda in Spagna prima su Antena3 e poi sulla piattaforma Movistar+, termina con uno speciale di Natale che riporta sullo schermo molti dei protagonisti storici della serie per l'addio al pubblico. Alcuni dei volti della serie originale, come Paula Echevarría, Miguel Ángel ...

Maltempo - la piena del fiume Po sta inondando vaste aree della pianura Padana : allarme rosso - evacuazioni in corso. FOTO e Video in diretta : Sono ore di paura in pianura Padana per il transito della piena del Po. Molte aree golenali sono già inondate, e c’è grande preoccupazione per quello che potrà accadere nelle prossime 48 ore, perchè con le piogge di domani il livello del fiume crescerà ancora. Intanto stamattina oltre un centinaio di persone sono state evacuate in provincia di Parma, nella aree interessate dalla piena del Po, in transito in giornata. E’ la prefettura ...

Capitan Piave arriva al Cinema : il trailer delle avventure del supereroe accompagna l’uscita di Frozen II nelle sale UCI [Video] : Captain Piave arriva in 50 sale italiane di UCI Cinema, la catena leader internazionale di multisala Cinematografici. Dal 27 novembre e fino all’11 dicembre 2019, infatti, il trailer delle avventure del supereroe accompagnerà l’attesissima uscita di Frozen II. Così il Consorzio per la Tutela Formaggio Piave DOP, presenta finalmente al grande pubblico nazionale Captain Piave – il protagonista dell’animazione Full 3D CG (Marulli Studio ...

Il granchio blu del Mar Rosso arriva a Lampedusa - allarme per specie altamente invasiva [FOTO e Video] : Allerta per l’arrivo di una nuova specie aliena nelle acque dell’isola siciliana. Si tratta del granchio blu del Mar Rosso – nome scientifico Portunus segnis – rinvenuto recentemente nell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie e all’interno del porto di Lampedusa. Entrato nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, il granchio blu del Mar Rosso è una specie altamente invasiva, capace di sopportare elevate escursioni termiche e ...

Salerno - cade la plafoniera dal soffitto del liceo : il Video fa il giro del web : Ha fatto il giro dei social network il video pubblicato da un alunno del liceo classico “Torquato Tasso” di Salerno, in cui si vede una plafoniera che penzola pericolosamente sui banchi di un’aula dopo essersi staccata dal soffitto, rimanendo appesa ad un filo elettrico. L’episodio è accaduto durante l’ora di lezione e ha provocato sconcerto e preoccupazione tra gli alunni di quinta, che sono scappati via urlando nel momento in cui la lampada è ...

Il Seregno vuole Borriello - la replica dell’ex attaccante al presidente Erba è tremenda : “fumi di meno” [Video] : Il presidente del Seregno aveva dichiarato nei giorni scorsi di seguire Borriello, la replica dell’ormai ex attaccante non si è fatta attendere “Seguiamo Borriello e tra qualche giorno arriva Obinna“, con queste parole Davide Erba ha infiammato il mercato del Seregno, società di Serie D che lui stesso controlla. Dichiarazioni impegnative, che hanno però immediatamente trovato la replica dell’ex attaccante italiano, ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Manolo Gabbiadini - quel tiro a giro… [Video] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche ed in particolar modo per i tifosi della Sampdoria, nel dettaglio è il compleanno dell’attaccante Manolo Gabbiadini. Il calciatore ha messo da parte il momento di difficoltà ed adesso sta trascinando i blucerchiati con grandi prestazioni e gol. Si tratta di un attaccante ...

Spal-Genoa - gli highlights del match – Video : Spal-Genoa, gli highlights del match – VIDEO highlights Spal Genoa| E’ terminato il match tra Spal e Genoa, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights Spal-Genoa L'articolo Spal-Genoa, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Diretta Spal Genoa/ Streaming Video tv : i precedenti del match sono appena 4 : Diretta Spal Genoa Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match della 13giornata del campionato di Serie A.

Stefano Sensi vittima delle Iene - il suo scherzo finisce in lacrime [Video] : In estate, la grande occasione della vita, che ha sfruttato al meglio sin da inizio campionato salvo essere costretto a fermarsi qualche settimana per infortunio. Ma ora la rivelazione dell’Inter e della Nazionale, Stefano Sensi, non vede l’ora di tornare in campo. Il centrocampista, però, è finito sotto le grinfie delle Iene, vittima di una scherzo finito in lacrime in cui la sua fidanzata è stata complice. La partner di ...