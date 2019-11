Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 19 | 45

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019)DEL 26 NOVEMBREORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA. APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1-NAPOLI. TRAFFICO IN LIEVE DIMINUZIONE. PERMANGONO COMUNQUE INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO, IN DIREZIONE NAPOLI, TRA LA 24TERAMO E VALMONTONE. SEMPRE SULLA A1, SI REGISTRANO CODE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO, VERSO NAPOLI. TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONENORD E APPIA. PIU’ AVANTI, SI RALLENTA TRA LAURENTINA E PONTINA. IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE. RALLENTAMENTI ANCHE TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’ALLACCIO CON LA A24TERAMO. SULLA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ...

