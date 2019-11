Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 17 | 15

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019)DEL 26 NOVEMBREORE 17:05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA. UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI, NEI DUE SENSI CI SPOSTIAMO SULLA A1-NAPOLI DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI PER 6 KM TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, CON FORTI RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD. SUL RACCORDO ANULARE, SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA. PIU’ AVANTI, TRA DIRAMAZIONENORD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD RIPERCUSSIONI SULLA-FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. MENTRE IN USCITA DA, CODE TRA FIORENTINI E IL GRA. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA ...

