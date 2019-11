Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CODE PER INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZI DI VIA DI TOR VERGATA IN DIREZIONE CENTRO CODE E TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E LAURENTINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E LA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO TRA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E ACILIA DIREZIONE OSTIA SU VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI c BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE SULLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA SUL TRATTO URBANO DLEL’A24,CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIOREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE SULLA Roma FIUMICINO,CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA LAURENTINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E TUSCOLANA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIOEN DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TAR PORTONACCIO E TANGENZIALE EST ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA E A SEGUIRE CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LAURENTINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD PROSEGUENDO, POI, CODE PER INCIDENTE FINO A TIBURTINA, INCIDENTE CHE CREA CODE PER CURIOSI IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA STESSA TIBURTINA, POI TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PONTINA E CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ,NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA APPIA E CASILINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULL’A1 Roma NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI COLLEFERRO SI TRANSITA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; TRAFFICO INTENSO INVECE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1; PERMANGONO INVECE CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE Roma; SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LENTA, MA GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA; SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA PONTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AUTOSTRADA A24; PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ...