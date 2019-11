Via la scorta a Valeria Grasso | «Ho denunciato i boss e lo Stato mi abbandona»

Guccini : "Segre? Vergognoso debba Viaggiare scortata" : Milano,14 nov.(Adnkronos) - "E' una vergogna che una sopravvissuta dell’olocausto sia costretta a viaggiare con la scorta". Lo ha detto Francesco Guccini durante la presentazione a Milano della raccolta 'Note di viaggio - capitolo 1: venite avanti', commentando la vicenda della senatrice Segre. "Pro

SaViano durissimo : "Salvini e Meloni ci fate schifo - la scorta a Liliana Segre è colpa vostra" : "Siamo diventati un Paese pericoloso". Lo scrittore attacca i leader di Lega e Fratelli d'Italia. Roberto Calderoli...

Liliana Segre sotto scorta : viViamo in un mondo al contrario : Liliana Segre costretta alla scorta per le minacce e gli insulti ricevuti. Perché viviamo in un mondo al contrario, dove i buoni devono essere messi sotto scorta, e i cattivi comandano e sono i responsabili del clima di intolleranza che ha portato una donna di 89 anni, espulsa dalla scuola a 8 anni, e poi a 13 anni deportata ad Auschwitz, a vivere oggi sotto scorta.Continua a leggere

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua - la Procura di Ravenna chiede l’archiViazione per i tre agenti della scorta : “Tenuità del fatto” : Un fatto di poco conto e un reato che – se commesso – non è perseguibile. La Procura della Repubblica di Ravenna non ha intenzione di procedere contro i tre agenti della scorta di Matteo Salvini che il 30 luglio tentarono di impedire al giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio di riprendere la scena del Figlio dell’allora ministro dell’Interno che dalla spiaggia di Milano Marittima, dove era in vacanza col padre, partì per un giro ...

Via la scorta al Capitano Ultimo - il tweet polemico : «Nessun pericolo - la mafia non c'è più - è stato un gioco» : Capitano Ultimo annuncia su twitter l'avvio della procedura per la revoca della scorta. «Nessun pericolo, la mafia non c'è più, è stato un gioco.Tutti...

Via la scorta al Capitano Ultimo - lui twitta : “La mafia non c’è più - è stato un gioco” : Il Capitano Ultimo annuncia l’avvio della procedura per la revoca della scorta. “Nessun pericolo, la mafia non c’è più, è stato un gioco”, scrive in un tweet polemico il colonnello Sergio De Caprio, l’ufficiale dei carabinieri che arrestò Totò Riina, postando la notifica dell’atto di avvio del procedimento di revoca della scorta.Continua a leggere