Venezia | al via ' comitatone' a P Chigi con Conte

Venezia : Brugnaro - 'al via a breve i rimborsi dei danni' : Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - Alla vigilia della riunione del Comitatone in programma domani pomeriggio a Palazzo Chigi, il sindaco Luigi Brugnaro, nella sua veste di commissario delegato, ha illustrato oggi il sistema di raccolta delle richieste per il rimborso danni dall'acqua alta: "Giovedì pros

DIRETTA/ Empoli Venezia - risultato 0-0 - streaming video DAZN : le formazioni - via! : DIRETTA Empoli Venezia streaming video DAZN: formazioni ufficiali e risultato live del match della tredicesima giornata del campionato di Serie B.

Venezia : Pellicani (Pd) - 'via libera a mozione con voto di tutti i gruppi' : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) - "Oggi sono molto contento, la Camera ha dato un bel segnale alla Città di Venezia. In queste ore in cui i Veneziani stanno facendo la conta dei danni e c'è ancora tanta disperazione e rabbia, la Camera ha votato pressoché all'unanimità (3 soli voti contrari) una mozion

Venezia : Salvini - 'grazie a Lega via libera a zona economica speciale' : Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Grazie alla Lega il Parlamento riconosce la zona economica Speciale per Venezia ed entroterra, adesso il governo non perda tempo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Venezia : le Agenzie di Viaggio in aiuto della libreria 'Acqua Alta' : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - l Network Gruppo Info Vacanze by Brokers della Vacanza con sede a Marcon (Venezia) lancia in queste ore un iniziativa Solidale/Culturale collegata ai disastri ambientali avvenuti a Venezia per il fenomeno dell’acqua alta. La libreria “Acqua Alta” nota in tutto il mondo

Acqua alta a Venezia : un’altra “giornata dura” - atteso picco di 160 cm con viabilità pedonale allagata al 77% : Secondo il bollettino del Centro Maree delle 08:30, a Venezia durante la notte i valori osservati di pressione e vento sono stati diversi da quanto previsto e hanno fatto registrare livelli di marea più contenuti rispetto a quelli attesi. Le nuove previsioni meteo, però, ipotizzano un rinforzo dello scirocco tra le ore 11 e le 14. Si conferma la possibilità di registrare un valore di 155, 160 cm attorno alle 13 di oggi. Valori di marea massimi e ...

Venezia - delegazione della Nazionale a San Marco : presenti Vialli e Donnarumma. FOTO : Il portiere e il capodelegazione, insieme al presidente federale Gravina, si sono recati in centro città per una visita di solidarietà dopo l'acqua alta eccezionale. "Venezia supererà anche questa. Come un atleta che subisce un infortunio e si rialza”, ha detto Vialli

Acqua alta a Venezia - Accorsi e Golino mandati via mentre girano. “Abbiamo deciso noi di fermarci” : Stefano Accorsi e Valeria Golino sono stati invitati a lasciare piazza San Marco mentre stavano girando una scena che ha causato malumori e proteste in piena Acqua alta. Con loro allontanati anche comparse e troupe cinematografica. Duro il sindaco Brugnaro: "C'è poi anche qualcuno che vorrebbe girare un film, li abbiamo mandati via, anche questi. Poi non c'è di peggio che la speculazione in questi momenti". Non ha tuttavia esplicitato il nesso ...

Stefano Accorsi e Valeria Golino cacciati via da Venezia : “vogliono speculare” - in realtà cercavano di documentare il dramma : Stefano Accorsi e Valeria Golino sono stati invitati ad andare via da piazza San Marco mentre stavano girando una scena che ha causato diverse proteste e parecchio malumore. Anche le comparse e la troupe cinematografica sono stati allontanate, e sull’episodio si è espresso persino il primo cittadino Veneziano: “C’è poi anche qualcuno che vorrebbe girare un film, li abbiamo mandati via, anche questi. Poi non c’è di peggio ...

Maltempo Venezia : via libera del Cdm allo stato emergenza e ai primi fondi : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, alla dichiarazione dello stato d’emergenza per le aree del Veneto colpite dal Maltempo. Per Venezia è stato disposto lo stanziamento di 20 milioni di euro per far fronte ai primi interventi. L'articolo Maltempo Venezia: via libera del Cdm allo stato emergenza e ai primi fondi sembra essere il primo su Meteo Web.

Salviamo Venezia - altrimenti ci toccherà andare a Las Vegas per visitarla : Francamente mi sono stancata di scrivere sgomenta sui beni culturali in rovina: Venezia rischia di morire, questa volta sul serio, sotto l’acqua; Torino ha avuto, tre volte, un imponente complesso sabaudo divorato dalle fiamme e terremoti, non dico prevedibili ma in zone notoriamente a rischio sismico, con monumenti che avrebbero potuto essere monitorati e che invece sono andati irrimediabilmente persi. La stessa ricostruzione, anche in zone ...

Salviamo Venezia ma il Mose e le grandi opere hanno fallito : L’aumento degli eventi estremi in Italia, 500 negli ultimi 9 anni, va di pari passo con i rischi causati dal cambiamento climatico. Quello che è accaduto la notte del 12 novembre purtroppo è la dimostrazione preoccupante di come, nonostante i chiari segnali che la natura ci manda, la politica non sia preparata, alcuni continuano a negare, ad affrontare questa emergenza epocale. Due città patrimonio culturale del nostro ...

Venezia - drammatico schianto frontale : il motore dell’auto vola via - un morto e due feriti : Il tragico incidente stradale lungo la Strada regionale 53 a Portogruaro, nella città metropolitana di Venezia. Nell'impatto un'auto si è capovolta l'altra ha perso completamente la parte frontale. La vittima è un anziano di 87 anni che viaggiava come passeggero ed è stato estratto dall'auto capovolta.Continua a leggere