Uomini e Donne | Ida e Riccardo si lasciano ancora

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 27 Novembre 2019 : Armando Smaschera Valentina! : Oggi a Uomini e Donne Over Armando svela due colpi di scena che riguardano Valentina. La Autiero piange per Simone! Juan Luis rifiuta cinque dame giunte per lui. Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 27 Novembre 2019: Armando Smaschera Valentina! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne oggi - Ida Platano spiazza Riccardo : “Mi hai umiliata” : Ida Platano a Riccardo di Uomini e Donne Over: “Accetto le colpe” E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata particolarmente difficile per Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Difatti i due hanno litigato furiosamente, non risparmiandosi reciproche accuse. Per tale ragione oggi la dama bresciana ha voluto metterci un punto su questa situazione incresciosa, decidendo amaramente di porre fine ...

Uomini e Donne - Ida lascia Riccardo : 'È chiusa - non tornerò mai più indietro' : Oggi, martedì 26 novembre, è andato in onda su Canale 5 quello che sembra essere l'ultimo capitolo di una storia infinita: quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. All'inizio della puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa questo pomeriggio, i telespettatori hanno assistito all'ennesimo scontro verbale tra i due protagonisti del Trono Over: lei ha accusato il compagno di non provare attrazione fisica nei suoi confronti, lui si è difeso ...

ANNA TEDESCO E SAMUEL BACIOCCHI / Uomini e Donne : 'non c'è passione - ho bisogno...' : ANNA TEDESCO e SAMUEL Baiocchi chiudono la frequentazione? Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ammette: 'abbiamo fatto un passo indietro'.

Uomini e Donne - Samuel chiude la frequentazione con Anna : "Non ci siamo ancora arrivati al bacio che ti stravolge... siamo tornati indietro, al bacio a stampo" sottolinea Samuel, davanti ad Anna che appare un po' incredula."Ma ieri sera in macchina era a stampo?!" ribatte lei, sorpresa.prosegui la letturaUomini e Donne, Samuel chiude la frequentazione con Anna pubblicato su Gossipblog.it 26 novembre 2019 15:39.

Violenza sulle donne - consigliere leghista : “Falso il 90% delle denunce - pensiamo agli Uomini” : Il consigliere comunale Umberto La Morgia, è stato investito da una valanga di critiche su Facebook, in seguito a un post pubblicato ieri, in occasione della giornata mondiale contro la Violenza sulle donne in cui scrive: "Se vogliamo veramente parlare di pari opportunità, vorrei far presente che esiste anche la Violenza delle donne sugli uomini". Pd: "Parole inaccettabili, una follia".Continua a leggere

Uomini e Donne Over - Gemma Galgani a Juan Luis Ciano : “Ti penso” : Gemma Galgani sempre più innamorata di Juan Luis del Trono Over di Uomini e Donne: la dedica Ieri pomeriggio è andata in onda la prima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione Gemma Galgani e Juan Luis Ciano hanno annunciato di provare una forte intesta l’una per l’altro. Un’intesa che ovviamente ha preso in contropiede un po’ tutti, Tina Cipollari e Maria De Filippi comprese. Tuttavia ...

Raffaella Mennoia - l’autrice di Uomini e donne : ‘Mio padre sta molto male’ : Raffaella Mennoia torna a parlare del padre. Il braccio destro di Maria De Filippi e autrice di programmi di successo come Uomini e donne e Temptation Island (sia in versione classica che vip) informa i follower sulle condizioni di salute del genitore, dopo che già a ottobre aveva svelato come l’uomo non stesse bene. Come sta il padre di Raffaella Mennoia Nelle story di Instagram, scusandosi per la scarsa presenza social dell’ultimo ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani è ‘partita’ : arriva la confessione intima su Juan Luis Ciano : Meglio di così non poteva andare il percorso di Gemma Galgani al trono over di Uomini e Donne. Da quando in studio è arrivato Juan Luis Ciano, la dama torinese ha perso completamente la testa. Il cavaliere di origini venezuelane che vive a Sant’Antimo (Napoli) si è presentato in trasmissione proprio per corteggiarla e nel giro di poche puntate ha rapito il suo cuore. Nonostante i soliti attacchi di Tina Cipollari e quelli dei telespettatori più ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 26 Novembre 2019 : E’ Finito L’Amore Tra Ida E Riccardo! : Durante la Puntata odierna di Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo decidono di lasciarsi definitivamente. Juan Luis manda a casa cinque dame! Armando lancia uno scoop su Valentina. Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 26 Novembre 2019: E’ Finito L’Amore Tra Ida E Riccardo! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne oggi : la scelta dolorosa di Ida e Riccardo - nuovi sospetti : Uomini e Donne oggi: arriva una conclusione per Ida e Riccardo, i sospetti di Gianni Sperti su Anna oggi Uomini e Donne vede in onda la continuazione del Trono Over. Ancora tensioni e litigi al centro dello studio, per i cavalieri e le dame. In particolare, il pubblico di Canale 5 continuerà ad assistere al […] L'articolo Uomini e Donne oggi: la scelta dolorosa di Ida e Riccardo, nuovi sospetti proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Armando Incarnato smaschera una dama : Uomini e Donne Trono Over: tra Armando e Veronica spunta un’altra donna Nuovi colpi di scena terranno il pubblico di Uomini e Donne con il fiato sospeso oggi pomeriggio. Al centro della puntata del Trono Over di oggi ci sarà Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo sarà al centro dello studio con Veronica e racconterà che, nonostante la loro frequentazione vada avanti da tempo, la conoscenza non avrebbe portato buoni frutti. Veronica ...

Uomini e Donne - la rivelazione di Riccardo Guarnieri su Ida Platano fa crollare tutto : lacrime e rabbia : Niente da fare per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La puntata della settimana scorsa ha visto lui abbandonare lo studio di Uomini e Donne e lei in lacrime in camerino. Settimane fa la coppia più chiacchierata del trono over era uscita insieme dal programma, ma a quanto pare lontano dalle telecamere, nella vita vera, le cose non procedono per il verso giusto. Ida e Riccardo, tornati in studio per raccontare come procede la loro relazione, ...

Uomini e Donne Gossip - Cartasegna e Veronica Fedolfi beccati : e Raselli? : Uomini e Donne Gossip, Marco Cartasegna e Veronica Fedolfi beccati a Milano in atteggianti teneri: e Giulio Raselli? Secondo gli ultimi rumors, pare che Veronica Fedolfi, freschissima ex corteggiatrice di Giulio Raselli a Uomini e Donne (nonché ex single di Temptation Island Vip), si sia già consolata dopo essere stata messa fuori dai giochi dal […] L'articolo Uomini e Donne Gossip, Cartasegna e Veronica Fedolfi beccati: e Raselli? ...