Una Chiara Ferragni da urlo | accavalla le gambe e… Anche la scollatura fa il suo

Alessandra Celentano e Timor Amici : l’ultimo gesto è Una dichiarazione di guerra : Amici, la reazione di Timor Steffens alle parole di Alessandra Celentano su Valentin Alexandru Timor Steffens non ha reagito molto belle al modo in cui Alessandra Celentano ha trattato i ballerini di quest’anno durante l’ultima puntata del sabato. In realtà la professoressa aveva detto semplicemente che Javier Rojas è di gran lunga superiore al resto […] L'articolo Alessandra Celentano e Timor Amici: l’ultimo gesto è una ...

Chiara Ferragni ha sfondato : la storia di Una fashion blogger milionaria - : Monica Montanaro Chiara Ferragni è assurta nell'arco di un decennio a star del web reinventandosi nel ruolo inedito di fashion blogger e influencer tra le più acclamate a livello internazionale Il nome Chiara Ferragni è divenuto celeberrimo in ogni angolo del Pianeta. Ma solo nominadola suscita divisione. La sua figura, protagonista in ogni contesto, riscuote nella gente una reazione manichea: venerazione assoluta o, all'opposto, ...

Giorgia Meloni : "La manovra è Una dichiarazione di guerra contro chi lavora" : Giorgia Meloni attacca la manovra del governo giallorosso. Senza usare mezzi termini la leader di Fratelli d'Italia dice letteralmente che si tratta di una "dichiarazione di guerra contro chi produce e lavora, non c'è niente che riguarda la crescita, la creazione di posti di lavoro". Per questo la M

Fedez e Chiara Ferragni fanno la pole dance ma lui si infortUna : I Ferragnez sembra abbiano sviluppato una nuova passione che, ovviamente, hanno deciso di condividere sui loro profili social. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di provare una lezione di pole dance di coppia, una disciplina che sta riscuotendo un successo sempre maggiore e che, a quanto pare, ha stregato l'imprenditrice digitale. Non è la prima volta che Chiara Ferragni mostra una lezione di pole dance. Nelle scorse settimane aveva già ...

Anticipazioni Il Segreto all'8 dicembre : Antolina dichiara i suoi crimini alla LagUna : Il lungo filone narrativo che vede come protagonisti Isaac, Elsa e Antolina arriverà alla svolta decisiva nel corso delle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 2 all'8 dicembre. Sarà in tale periodo, infatti, che le vere intenzioni della Ramos verranno svelate tanto che la terribile donna arriverà sul punto di causare la morte della sua storica rivale. Ma questa volta, Elsa ed Isaac dimostreranno di essere più furbi che in passato, ...

Chiara Ferragni : "La registrazione social potrebbe essere Una buona soluzione contro gli haters" : La possibilità di chiedere un documento o il codice fiscale a chi si iscrive su una piattaforma social per contrastare il fenomeno deli haters “potrebbe essere una delle soluzioni, perché il fatto che sei facilmente raggiungibile ed è facile capire chi tu sia rende le persone molto meno vogliose di cospargere gli altri di odio. Quindi potrebbe essere una buona soluzione”. Lo ha detto Chiara Ferragni a ...

Chiara Ferragni si fotografa nuda e avvisa un utente : Ti arriverà presto Una denuncia : Chiara Ferragni è l'influencer italiana più famosa e inevitabilmente è spesso vittima di attacchi gratuiti e immotivati. Gli hater sono la minoranza rispetto ai tanti utenti che la stimano e la apprezzano ma usano spesso violenza verbale nei suoi confronti, superando il limite del consentito. Il più delle volte Chiara Ferragni ignora questi fenomeni da tastiera e non si cura di quel che dicono di lei ma quando vengono coinvolti i suoi familiari, ...

Il tribUnale ha dichiarato decaduto il sindaco leghista di Riace : Il tribunale di Locri ha dichiarato Antonio Trifoli decaduto dalla carica di sindaco del Comune di Riace (Reggio Calabria). Il collegio, presidente Antonella Stilo, giudice Andrea Amadei e relatore Roberta Rando, ha accolto totalmente il ricorso presentato da Maria Caterina Spanò, candidata alla carica di primo cittadino nella lista sostenuta dall'ex sindaco Mimmo Lucano, e alcuni cittadini, nonché dal prefetto di Reggio Calabria. Trifoli ...

