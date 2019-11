“Un gran c**o” Emma Marrone lo dice senza giri di parole | la confessione

Napoli - esposta scultura di Salvini che spara a migranti. L’autore : “Un bambinone che gioca a videogame”. Il leader leghista : “Che squallore” : Matteo Salvini armato di pistola giocattolo spara a due migranti africani in versione zombie: è l’opera di Salvatore Scuotto che oggi viene esposta a Napoli nella mostra collettiva ‘Virginem=Partena‘ nella galleria Nabi Interior Design. “Ho voluto rappresentarlo come un bambinone che gioca ad un videogame popolato da fantasmi, come si vede dai dettagli della pistola che è intenzionalmente sproporzionata. Dico che il suo ...

Acqua alta record a Venezia - WWF : “Un disastro annunciato - con il MoSE si è operato con la sola logica delle grandi opere pubbliche” : “Ciò che sta succedendo in questi giorni a Venezia è l’ennesimo disastro annunciato, per il quale il WWF in primo luogo vuole esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime e di chi ha subìto danni, oltre alla preoccupazione per i danni al grande patrimonio della città. Il record dell’Acqua alta a Venezia e l’eterna vicenda del MoSE dimostrano come non basti mai operare con la sola logica delle grandi opere pubbliche quando si ...

Atletica - Yeman Crippa vola in Kenya : “Un mese in altura - nel 2020 voglio battermi coi grandi in volata. Sotto i 13' sui 5000” : Yeman Crippa ha fatto le valigie e sabato 9 novembre volerà in Kenya dove rimarrà per quattro settimane. Ai 2400 metri s.l.m. di Iten, il paradiso del running, il primatista italiano dei 10000 metri rimarrà per un mese in modo da preparare gli Europei di corsa campestre che andranno in scena domenica 8 dicembre a Lisbona (Portogallo) ma soprattutto con l’intento di incominciare il lavoro per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il mezzofondista ...

Valtteri Bottas F1 - GP USA 2019 : “Una grande vittoria. Complimenti a Hamilton - io ci proverò l’anno prossimo” : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, il finlandese si è imposto ad Austin conquistando la terzultima gara del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è reso protagonista di un weekend perfetto, è partito dalla pole position e nel finale è riuscito a superare il compagno di squadra Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta nella storia. La seconda guida delle Frecce d’Argento ha blindato ...

VIDEO F1 - Valtteri Bottas GP Messico 2019 : “Un gran peccato - mi stavo migliorando ma sono finito sullo sporco” : Le qualifiche del GP del Messico 2019 di F1 sono state segnate dallo spaventoso incidente dell’alfiere Mercedes Valtteri Bottas proprio sul finire dell’ultimo tentativo della Q3. Il finlandese ha perso il controllo della vettura e si è appoggiato al muro di sinistra, salvo poi finire contro una pericolosa rientranza nelle barriere. L’incidente si è risolto fortunatamente senza conseguenze e il pilota ha ammesso di essere andato ...

Gran Piemonte 2019 - Egan Bernal : “Una vittoria da ricordare. Sulla salita dove vinse Pantani - il mio idolo” : Il primo trionfo sulle strade italiane, per lui che è adottato dal Bel Paese, non si scorda mai. Egan Bernal oggi si è portato a casa il Gran Piemonte 2019 trionfando sull’ascesa finale di Oropa. Il vincitore del Tour de France ha dato spettacolo e non può che essere entusiasta di questo successo, come ha dimostrato nel post gara. Le sue parole: “Sono contentissimo. Non ci credo ancora di aver vinto qui, Sulla salita dove vinse Pantani, il ...

“Una grande…”. Emma Marrone - la prima foto social dopo l’intervento è proprio con lei - la sua amica speciale : Emma Marrone ha annunciato ai suoi fan uno stop per problemi di salute. La cantante ha parlato apertamente coi suoi fan tramite Instagram: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato – scriveva il 20 settembre la cantante salentina su Instagram lasciando sgomenti i fan – Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per ...

Luca Marini Moto2 - GP Thailandia 2019 : “Una grande soddisfazione vincere in questa maniera. Abbiamo cambiato tutto sulla moto” : Una vittoria di grande autorevolezza quella di Luca Marini nel quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) il fratellino di Valentino Rossi, alfiere dello Sky Racing Team VR46, ha interrotto il digiuno, conquistando il suo primo successo stagionale e il secondo della sua carriera. Un 2019 complicato per lui, mai del tutto in feeling con la sua Kalex. Il quarto posto dell’appuntamento ad Aragon ha ...

Mr. Robot 4 avrà “Un finale grandioso” - Rami Malek riflette sul valore e l’impatto della serie : Mr. Robot 4 è pronta a partire con i 13 episodi della sua ultima stagione, e Rami Malek ha ancora molto da condividere prima di dire addio a Elliot Alderson. Intervistato da Stephen Colbert al suo Late Show, l'attore premio Oscar per Bohemian Rhapsody non ha risparmiato le lodi alla serie, al suo personaggio e allo showrunner Sam Esmail. La prima stagione mi è piaciuta molto e l'ultima è allo stesso livello, se non addirittura migliore, ha ...