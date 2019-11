“Un boato terrificante | poi la scossa Una voragine sul futuro dell' Albania

“Un boato terrificante - poi la scossa. Per l'Albania è una vera catastrofe" : “Ero nella mia casa a Tirana al 12esimo piano, stavo ancora lavorando al programma quando ho sentito la prima scossa, alle 3 di notte. Non mi sono preoccupata più di tanto. Poi, alle 3.45, in un attimo si è scatenato l’inferno. Ho sentito un boato incredibile, un rumore che non riesco a raccontare… come il crollo di un aereo, come se tutti gli edifici in un attimo venissero giù. È stata una scossa ...