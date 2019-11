UEFA | una gara senza tifosi in trasferta per il Feyenoord

La UEFA apre una procedura disciplinare per ululati razzisti durante Romania-Svezia : La Uefa ha annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare in merito alla gara fra Romania e Svezia, giocata venerdì scorso per le qualificazioni a Euro2020, che é stata interrotta per alcuni minuti dall’arbitro italiano Orsato per gli ululati di stampo razzista da parte dei tifosi di casa all’indirizzo di un giocatore avversario, Alexander Isak, che era entrato in campo al 33′ della ripresa. “Ho sentito gli ...

Platini porta l’UEFA in tribunale e chiede più di 7 milioni di risarcimento : Platini porta l’Uefa in tribunale e chiede un risarcimento vicino ai 7 milioni di euro. L’ex presidente vorrebbe essere risarcito degli arretrati, bonus e spese legali, dopo essere stato sospeso da tutte le attività legate al calcio per quattro anni a causa di un pagamento senza contratto scritto di 1,8 milioni di euro incassato nel 2011 dall’allora presidente della Fifa, Joseph Blatter, motivato da consulenze relative al periodo ...

Bulgaria - una partita a porte chiuse e 75mila euro di multa : la mini-sanzione dell’UEFA per i cori razzisti e i saluti nazisti dei tifosi : Niente pugno duro. Solo una partita a porte chiuse e ammenda di 75mila euro per la Bulgaria. È la sanzione decisa dalla Uefa per i cori razzisti e i saluti nazisti dei tifosi di casa in occasione della sfida contro l’Inghilterra dello scorso 14 ottobre a Sofia, valida per le qualificazioni a euro 2020. Il comitato disciplinare dell’organo di governo del calcio europeo ha inflitto anche un secondo turno a porte chiuse, punizione tuttavia sospesa ...

Europa League - la UEFA chiude una parte della Curva Nord della Lazio per il match contro il Celtic : L’Uefa, che aveva aperto un procedimento nei confronti della Lazio perchè alcuni suoi tifosi, in occasione della sfida europea contro il Rennes, lo scorso 3 ottobre, si sarebbero esibiti in saluti romani, ha deciso di chiudere una parte della Curva Nord biancoceleste per la gara interna contro il Celtic. “Le decisioni della ‘control, Ethics and Disciplinary Body’ della Uefa in riferimento ai comportamenti tenuti da ...

Spadafora scrive all’UEFA : «Inopportuna la finale di Champions in Turchia» : Il ministro dello sport italiano, Vincenzo Spadafora, ha appena inviato al presidente dell’Uefa Alexander Ceferin una lettera con la quale chiede “se non sia inopportuno mantenere ad Istanbul la finale di Champions League il 30 maggio 2020”, alla luce “dei gravissimi atti contro la popolazione civile curda e dell’intervento con il quale l’unione europea condanna […] L'articolo Spadafora scrive ...

Turchia-Albania - l’UEFA mette le cose in chiaro : “non è stata ancora presa nessuna decisione” : Il capo ufficio stampa dell’Uefa ha sottolineato come la Federazione non abbia ancora preso nessuna decisione su Turchia-Albania Quanto successo al termine del match tra Turchia e Albania verrà valutato attentamente dall’Uefa, che non ha al momento preso alcuna decisione in merito. Lo ha affermato il capo ufficio stampa dell’Uefa Philipp Townsend: “l’Uefa non ha preso alcun tipo di posizione riguardo al caso ...