Uccide il marito dandogli fuoco a Rieti | arrestata in ospedale | è gravissima

La moglie scopre che ha speso tutti i soldi in prostitute : marito Uccide i figli e poi si suicida : Sally Stokes ha ricordato gli sconvolgenti momenti durante i quali, nel novembre 2016, è stata picchiata e accoltellata alle spalle da David, 43 anni, suo marito. Poco prima l'uomo aveva ucciso i figli di 5 e 11 anni. Quello stesso giorno la donna aveva trovato un telefono nel quale l'uomo nascondeva le sue perversioni sessuali.Continua a leggere

Rieti : si procura taniche di benzina - dà fuoco al marito e lo Uccide. Moglie gravemente ustionata : Lo ha cosparso di benzina dopo una violenta lite, forse l’ennesima e così lo ha ucciso. E’ questa la dinamica ricostruita dagli inquirenti che indagano sull’esplosione avvenuta ieri sera, poco prima delle 22.30, in una palazzina del quartiere di Campomoro, a Rieti. La vittima è un 44enne del luogo e a causare la sua morte è stata sua Moglie, ora ricoverata in stato di fermo al Sant’Eugenio di Roma con gravi ustioni su tutto il corpo. ...

Mamma Uccide i suoi gemelli facendoli annegare e manda una lettera al marito : “È colpa tua” : Samantha Ford, 38 anni, ha ucciso i suoi gemelli di 23 mesi Jake e Chloe, annegandoli in una vasca da bagno. Arrestata, ha inviato al marito una lettere dall'unità di salute mentale in cui è reclusa, in attesa del trasferimento in carcere, incolpandolo della morte dei figli: "Mi ha anche minacciato di rendermi difficile il divorzio. Non si è mai scusata per quello che ha fatto".Continua a leggere

Siracusa - tenta di Uccidere il marito diabetico con una dose eccessiva di insulina : arrestata : Una donna di 70 anni è stata arrestata a Carlentini, in provincia di Siracusa, per aver tentato di uccidere il marito diabetico con una dose eccessiva di insulina, mandandolo in coma. Determinante per le indagini delle forze dell'ordine è stata la testimonianza della figlia, insospettita dal comportamento della madre.Continua a leggere

Usa - madre appena divorziata dal marito Uccide i suoi tre figli piccoli : Un brutto omicidio-suicidio è avvenuto martedì 29 ottobre in Texas, negli Stati Uniti, precisamente a Deer Park. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che una donna, Ashley Auzenne, di 39 anni, abbia ucciso i suoi tre figli di sette, nove e undici anni per poi togliersi la vita a sua volta. La donna avrebbe ucciso gli infanti con una pistola, poi avrebbe rivolto l'arma contro se stessa. Dalle indiscrezioni che giungono dagli ...

Dramma in Texas : mamma Uccide i 3 figli e si suicida subito dopo il divorzio dal marito : Una mamma ha ucciso i suoi tre figli di sette, nove e undici anni e poi ha rivolto l'arma contro se stessa togliendosi la vita. La tragedia martedì in una casa a Deer Park, in Texas. La donna, Ashley Auzenne, aveva trentanove anni e una settimana prima della strage familiare aveva divorziato dal marito.Continua a leggere

USA - madre di 29 anni Uccide le due figlie di 10 mesi e 4 anni e il marito - poi tenta il suicidio : La donna è riuscita a sopravvivere. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 22 di ieri in una casa nel quartiere Tacony di Filadelfia. La polizia ha confermato che la donna, di 29 anni, ha aperto il fuoco verso le sue due figlie, di 10 mesi e 4 anni, poi ha rivolto l'arma verso il marito, di 35 anni.Continua a leggere

Stanca dei continui tradimenti vuole Uccidere il marito - ma prima prova il veleno sulla sua vicina : Una donna Stanca dei presunti tradimenti del marito ha deciso di farla finita e di uccidere il suo compagno con un potente veleno. La donna 50enne romana, però prima di tentare avvelenare il marito ha deciso di testare il tutto sulla sua vicina di casa. La donna ha invitato a casa la sua “odiata” vicina e dopo aver trascorso parecchio tempo con lei discutendo su vari argomenti ha pensato di offrirle un bicchiere d’acqua. La ...

Eutanasia legale : “Tuo marito o tua moglie ti tradisce? Puoi farti Uccidere” : Il 93% degli italiani vuole l’Eutanasia legale. L’attuale governo propende verso l’Eutanasia legale. L’Eutanasia è uno di quegli argomenti che possono essere definiti come un “gatto che si morde la coda”: difficile stabilire da quale parte stia il giusto, l’azione più corretta, la decisione più eticamente adatta. Quel che è certo è che la libertà, di scegliere, di agire, di decidere, deve stare alla base ...

Litiga col marito - lo insegue per strada e lo Uccide con una coltellata : Una lite dovuta alla separazione tra due coniugi è finita nel sangue a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani: una donna di 48 anni ha ucciso il marito di 53, Nicola Pizzi, colpendolo al collo con un coltello da cucina. L’uomo è deceduto poco prima dell’arrivo in ospedale, mentre lei è stata fermata dalle forze dell’ordine e portata in caserma. Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate il marito di 53 anni al culmine di ...