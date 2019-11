Tutela della biodiversità | WWF e Regione Calabria uniscono le forze

Il patrimonio archeologico sommerso della Calabria meridionale : Tutela - conservazione e valorizzazione : Promosso congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca Pietro De Nava, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, si terrà giovedì 21 novembre alle ore 16,45 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca De Nava l’incontro sul tema “Il patrimonio archeologico sommerso della Calabria meridionale: tutela, conservazione e valorizzazione”. All’incontro parteciperà Irene Calabrò, Assessore Programmazione, Economica, ...

Caserta - il giornalista De Michele : “Ricevuto Tutela - sono più tranquillo”. Le indagini : acquisite immagini della videosorveglianza : La direzione distrettuale antimafia di Napoli indaga sulla vicenda del giornalista Mario De Michele, originario di Cesa, nel Casertano, che ha denunciato di essere rimasto vittima di un agguato con colpi d’arma da fuoco mentre era in auto. Le modalità del fatto, con i proiettili sparati ad altezza d’uomo, spingono gli inquirenti a servirsi delle modalità operative usate per le indagini antimafia. “Oggi mi sento più tranquillo. Sia per la ...

Emanuele Filiberto fa sul serio e con uno spot annuncia il ritorno della famiglia reale per Tutelare i cittadini italiani - nasce così un nuovo partito? : Il principe Emanuele Filiberto ha annunciato il ritorno della famiglia reale in politica. Un annuncio inaspettato in un momento di grossa incerta e instabilità del paese. Emanuele Filiberto di Savoia, durante lo spot, è apparso sereno e sicuro di se stesso. Lo spot ha avuto un gran risalto su tutti i social ma al momento i commenti risultano essere un po’ freddini. Il Principe ha annunciato che farà un suo intervento in ...

Continua l’azione di Tutela della fauna dei Nebrodi : Un Ente impegnato nella salvaguardia dell’ambiente: dopo l’avvistamento di un grifone di Rüppell, avvoltoio del continente africano che ha scelto proprio le Rocche del Crasto per il primo avvistamento in Italia, oggi il Parco ha invece liberato una poiana rimasta incastrata in una rete paramassi nel pressi del Comune di Longi. L’animale, liberato da personale del Parco (nella foto) è stato successivamente affidato alle cure del Centro ...

Casali del Manco(CS). Intervista a Francesco De Marco - Scrittore e Drammaturgo : ”Il Teatro Dialettale della Calabria merita di essere Tutelato - perché è il testimone della nostra identità”! : Il nostro attento interlocutore ha espresso a “Laprimapagina.it” un preoccupato pensiero ed anche un auspicio: ”Fare in modo che la

R.Mussolini : impatto sociale drammatico della vertenza Auchan-Sma - mozione per Tutela lavoratori : Roma – Arrivano le parole di Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, in merito all’impatto sociale della vertenza Auchan-Sma: «L’acquisizione di Auchan da parte del colosso Conad potrebbe rivelarsi un’operazione dall’impatto sociale drammatico. Da questa, infatti, potrebbero scaturire migliaia di esuberi sia tra i ...

L’attivista per i diritti degli uiguri Ilham Tohti ha vinto il premio Sacharov - l’annuale premio per la Tutela della libertà di espressione assegnato dal Parlamento Europeo : L’attivista per i diritti degli uiguri Ilham Tohti ha vinto il premio Sacharov, l’annuale e rispettato premio per la tutela della libertà di espressione assegnato dal Parlamento Europeo. Tohti ha 49, è un economista ed è uno dei più noti

Fecondazione - Consulta : desiderare figli non rientra nella Tutela della salute : “La tutela costituzionale della salute non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia, o anche un individuo, reputi essenziale“, come il desiderio di avere figli, “così da rendere incompatibile ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione“. Per questo “non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la ...

Caso Bija - Tutela della polizia per il giornalista che ha svelato il caso : Mauro Indelicato Nello Scavo, giornalista di Avvenire che nei giorni scorsi ha svelato l'incontro tenuto dal trafficante libico Bija in Italia nel 2017, è stato posto sotto tutela da parte della polizia Dopo le inchieste pubblicate su Avvenire, adesso per Nello Scavo è scattata la protezione della polizia: l’autore degli articoli che hanno raccontato le visite di Bija, il trafficante libico, in Italia nel 2017 ha ricevuto minacce ...

Cambiamento climatico in Calabria : Tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila [FOTO] : Il 16 ottobre 2019 presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano (CS) si è tenuto il convegno “Cambiamenti Climatici – tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila”. Un evento promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana di Scienze Forestali e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e ...

Tutela della proprietà intellettuale - Italia 46esimo paese al mondo : Finlandia prima in classifica davanti a Svizzera e Nuova Zelanda. Nel Bel paese «pesano» l’instabilità politica e la lunghezza dei procedimenti giudiziari. Un rischio la Nuova via della seta

Siria sotto attacco della Turchia - curdi : “Scappati 800 affiliati dell’Isis”. Trump : “Sanzioni ad Ankara se non Tutela minoranze” : Un’altra giornata di bombardamenti a nord della Siria, dove prosegue l’attacco dei militari di Ankara contro i curdi. E mentre crescono gli sfollati, che secondo i numeri dell’Onu sono 130mila, i curdi Siriani riferiscono che quasi 800 affiliati dell’Isis sono scappati da uno dei campi dove sono in corso gli attacchi. I jihadisti stranieri sono scappati dal campo di Ayn Issa, a circa 35 chilometri a sud del confine turco, dove ...

Tutela della salute pensionati : la protesta dei sindacati il 16 ottobre a Palermo : La mancanza di un tavolo dedicato a salute e tematiche sia sociali che sanitarie: questo lo scopo cardine della manifestazione indetta il prossimo 16 ottobre dalle sigle sindacali Fnp Cisl, Spi Cgil e Uilp Uil Sicilia, che si terrà a Palermo, di fronte all'assessorato regionale alla salute, in via Ottavio Ziino, 24, per protestare su queste tematiche di fondamentale importanza. Un sit-in per il diritto alla salute La manifestazione avrà inizio ...