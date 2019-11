Tutela dei diritti | le dieci strade per evitare il tribunale

Mattarella : non abbassare la guardia nella Tutela dei minori : Mattarella: "Trenta anni fa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Continua l’azione di Tutela della fauna dei Nebrodi : Un Ente impegnato nella salvaguardia dell’ambiente: dopo l’avvistamento di un grifone di Rüppell, avvoltoio del continente africano che ha scelto proprio le Rocche del Crasto per il primo avvistamento in Italia, oggi il Parco ha invece liberato una poiana rimasta incastrata in una rete paramassi nel pressi del Comune di Longi. L’animale, liberato da personale del Parco (nella foto) è stato successivamente affidato alle cure del Centro ...

Luigi Di Maio dopo il decreto sui Riders - dice basta ai negozi sempre aperti per la maggior Tutela dei lavoratori grande distribuzione : Il capo politico del M5S ha chiesto, che il governo dopo aver approvato il decreto Dignità e il decreto Riders, si occupi della grande distribuzione. In particolare il governo si deve occupare di salvaguardare gli operai della grande distribuzione che lavorano per 12 ore al giorno e 7 giorni su 7. La chiusura domenicale dei negozi è stata da sempre una delle battaglie principali del Movimento 5 Stelle. Per Di Maio è arrivato il ...

Pd e Italia Viva non si fidano : "Patuanelli garantisca la Tutela dei lavoratori dell'Ilva" : Il Partito democratico e Italia Viva non si fidano: “Proveremo con un ordine del giorno articolato e dettagliato ad avere rassicurazioni sulla prosecuzione del percorso avviato. A noi interessa – dice il vicepresidente del gruppo Pd al Senato, Dario Stefano - la prosecuzione dei lavori e la tutela dei lavoratori” del’ex Ilva di Taranto. Nella corsa contro il tempo per approvare il decreto ‘Salva imprese’ in ...

No dei medici al ‘suicidio medicalmente assistito’ : “La nostra missione è combattere le malattie - Tutelare la vita” : Il suicidio assistito non deve essere necessariamente medicalizzato, ciò non toglie che il professionista continuerà a restare vicino al malato in tutte le fasi che il diritto all’autodeterminazione gli consente, fino a dopo la morte, certificandola. Questa la linea dei medici emersa a Parma, durante il convegno nazionale “Il suicidio assistito tra diritto e deontologia. La legge, il consenso e la palliazione”, organizzato ...

Cittadini-consumatori sempre più soli - rafforzare norme e strumenti a Tutela dei diritti : Sono in corso a Chianciano Terme in Toscana i lavori della XVIII sessione Programmatica del Consiglio nazionale dei Consumatori e Utenti che comprende le associazioni maggiormente rappresentative in Italia.Appuntamento importante che cade nel ventesimo anniversario dall’insediamento del Cncu, avvenuto il 2 febbraio 1999, sotto la presidenza di Antonio Lirosi, tra i padri del consumerismo italiano. Organismo nato grazie alla legge n. 281 ...

Tutela della salute pensionati : la protesta dei sindacati il 16 ottobre a Palermo : La mancanza di un tavolo dedicato a salute e tematiche sia sociali che sanitarie: questo lo scopo cardine della manifestazione indetta il prossimo 16 ottobre dalle sigle sindacali Fnp Cisl, Spi Cgil e Uilp Uil Sicilia, che si terrà a Palermo, di fronte all'assessorato regionale alla salute, in via Ottavio Ziino, 24, per protestare su queste tematiche di fondamentale importanza. Un sit-in per il diritto alla salute La manifestazione avrà inizio ...