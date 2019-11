Turismo | flussi in crescita nelle Marche dopo i tragici anni post-sisma

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il riconoscimento della prestigiosa guida Lonely Planet come top destination 2020, la seconda regione al mondo da visitare, corona un anno, il 2019, che ha visto la ripresa netta e il consolidamento deituristici verso legli” del, con cancellazioni e disdette del 70% delle prenotazioni nell’area del cratere e del 50% nel resto della regione. Da gennaio a ottobre, lehanno registrato +5,46% negli arrivi e +5,95%presenze rispetto al 2018. Ma al di là dei numeri, che comunque confermano il buon lavoro fatto con i fondi Ue – hanno detto il presidente della Regione Luca Ceriscioli e l’assessore ae Cultura Moreno Pieroni -, il quadro dei risultati conferma il lancio di strategie e investimenti per i prossimi, spingendo sempre di più su un settore che sta davvero diventando il secondo volano ...

timbusiness : In Lombardia i #BigData di #TIM sono al servizio del #Turismo: sarà possibile avere un’analisi dei flussi turistici… - mauro_gianca : RT @timbusiness: In Lombardia i #BigData di #TIM sono al servizio del #Turismo: sarà possibile avere un’analisi dei flussi turistici in rea… - MammaNunmat64 : RT @tuttogreenLST: Il costo ambientale del #turismo di massa. Il 5% dei #GasSerra è causato dai flussi turistici. -