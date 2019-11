Travolto da auto | testimone di Geova operato senza trasfusione all’ospedale di Vercelli

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il paziente 55enne era stato coinvolto in un brutto incidente stradale che gli era costato una frattura scomposta del bacino. Per l'uomo è stato necessario intervenire chirurgicamente ma per sottoporsi all'operazione ha preteso e ottenuto di non essere sottoposto ain quanto

carlaruocco1 : Profonda tristezza per quanto accaduto a #Lecce, dove un'auto ha travolto 4 operai che erano impegnati in un interv… - RaiNews : La vettura ha travolto il camion che era fermo sul ciglio della strada. Per l'urto violento il camion si è mosso tr… - marino29b : RT @carlaruocco1: Profonda tristezza per quanto accaduto a #Lecce, dove un'auto ha travolto 4 operai che erano impegnati in un intervento d… -