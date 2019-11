Trapianti | la storia | due famiglie “rinate” grazie a “crossover” Italia-Spagna

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Unad’amore e di grande generosità che ha ridato la speranza a due, una ine l’altra inalla donazione ‘crossover‘ tra i due Paesi. La primaè quella di Giovanni e Irene (nomi di fantasia), marito e moglie dal 2016. La seconda riguarda una mamma e un figlio spagnoli. “Due storie che si sono incrociate, letteralmente, poco più di un mese fa – racconta l’Asst Sette laghi – E che incrociate resteranno per sempre, anche se i protagonisti non si sono mai incontrati, mai conosciuti“. Irene ha donato infatti un rene al ragazzo spagnolo e la madre di lui ha accettato di donare il suo organo a Giovanni. Un aereo è partito da Barcellona per Venezia, trasportando il prezioso organo. Poco dopo ha fatto ritorno incon il rene di Irene. A quel punto sono stati effettuati gli interventi di ...

