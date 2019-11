Traffico Roma del 26-11-2019 ore 19 | 00

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019)INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA DI VIA DELLA PISANA E QUELLA PER LA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA ALTRE FILE, NEI TRATTI CASSIA BIS-SALARIA QUINDI, BUFALOTTA -APPIA E LAURENTINA-PONTINA RALLENTAMENTI E CODE SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA, PER INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA BOCCEA ALTRO INCIDENTE IN VIA SALARIA, ALL’ ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONENORD ABBIAMO CODE IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO SCALO ­INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE DA VIALE TOGLIATTI FINO ALL’IMMISSIONE SUL GRA IN USCITA DATRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, E PROSEGUADO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI; RESTIAMO IN TANGENZIALE IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E L’USCITA PER ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - cronachecampane : Tir perde il carico in autostrada: traffico in tilt sulla Roma-Napoli - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud code per 2 km causa traffico congestionato tra Svincolo San Cesareo (Km 3,9) e A1 Allacci… -