Traffico Roma del 26-11-2019 ore 11 | 30

Pol6510 : RT @TrastevereRM: ...Oggi quando c'è la Maratona a Roma, bloccano mezza città, ma nei primi tentativi di dare un percorso ai maratoneti di… - massi_roma : RT @ICityRank_fpa: Processi innovativi, trasporto pubblico, governance della #mobilità e traffico: ecco gli elementi che abbiamo analizzato… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 20:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 26-11-2019 ore 10 : 30 : CODE PER UN NUOVO INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINAE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA NOMENTANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE E’ AVVENTUO TRA LA CASSIA BIS E L’AURELIA, PIU AVANTI CODE ANCHE PER LAVORI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL RACCORDO A FIORENTINI VERSO IL CENTRO LUNGHE CODE ANCHE PER INCIDENTE SULLA ...
Traffico Roma del 26-11-2019 ore 10 : 00 : CODE PER UN NUOVO INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINAE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA NOMENTANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE E’ AVVENTUO TRA LA CASSIA BIS E L’AURELIA, PIU AVANTI CODE ANCHE PER LAVORI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL RACCORDO A FIORENTINI VERSO IL CENTRO LUNGHE CODE ANCHE PER INCIDENTE SULLA ...
Traffico Roma del 26-11-2019 ore 09 : 30 : CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE E’ AVVENTUO TRA LA CASSIA BIS E L’AURELIA, PIU AVANTI CODE ANCHE PER LAVORI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO LUNGHE CODE PER INCICENTE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE DEI ...
Traffico Roma del 26-11-2019 ore 09 : 00 : CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ED ANCORA PIU AVANTI TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE. IN PARTICOLAE SULL’ AURELIA CON UN INCIIDENTE IN ...
Traffico Roma del 26-11-2019 ore 08 : 30 : CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ED ANCORA PIU AVANTI TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE. IN PARTICOLAE SULL’ AURELIA CON UN INCIIDENTE IN ...
Traffico Roma del 26-11-2019 ore 08 : 00 : CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’APPIA E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE. IN PARTICOLAE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, ...
Traffico Roma del 26-11-2019 ore 07 : 30 : INCIDENTE CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’APPIA E SULLA CARREGGIATA ESTERNA FILE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA. FILE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE. IN PARTICOLAE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA ...
Traffico Roma del 25-11-2019 ore 20 : 00 : ANCORA PROBLEMI AL Traffico PER I TANTI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI Roma E PROPRIO PER INCIDENTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA ARDEATINA ALTEZZA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E POI SU VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DEL FOSSO DEL TORRINO RALLENTAMENTI PER INCIDIDENTI ANCHE SU VIA APPIA PIGNATELLI INCROCIO CON VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM ALTEZZA ...
Traffico Roma del 25-11-2019 ore 19 : 30 : METRO C INTERROTTA TRA INTERRROTTA TRA GROTTE COLONI E PANTANO PER UN GUASTO AD UN TRENO MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICANTI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI Roma, E PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA ARDEATINA ALTEZZA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E POI SU VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DEL FOSSO TORRINO RALLENTAMENTI PER INCIDIDENTI SU VIA APPIA PIGNATELLI INCROCIO CON VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA ...
Traffico Roma del 25-11-2019 ore 19 : 00 : MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICANTI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI Roma, E PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMNTI IN PIAZZALE APPIO SU VIA APPIA PIGNATELLI ALTEZZA VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA ...
Traffico Roma del 25-11-2019 ore 18 : 30 : MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICANTI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI Roma, E PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMNTI IN PIAZZALE APPIO SU VIA APPIA PIGNATELLI ALTEZZA VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA ...
Traffico Roma del 25-11-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE, IN USCITA DA Roma SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E ...
Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINO E IL RACCORDO ANULARE, IN USCITRA DALLA CAPITALE DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA E POI DI SEGUITO PER INCIDNETE TRA L’USCITA PER Roma SUD E LO SVINCOLO A24 FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E TRA LA Roma FIUMIICNO E ...
Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17 : 00 : FILE PER INCIDENTE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINO E IL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE ANCHE VERSO LA TANGENZIALE FILE A PORTIRE DA PORTONACCIO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO A24. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTE RNA TRA LA ...
Traffico Roma del 25-11-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico E INCIDENTE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA , RALLENTAMENTI SOLO PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA FILE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA ...