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Traffico Roma del 26-11-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 26-11-2019 ore 10 | 00 CODE PER UN NUOVO INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINAE PER ...

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Traffico Roma del 26-11-2019 ore 10:00 (Di martedì 26 novembre 2019) CODE PER UN NUOVO INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINAE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA NOMENTANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE E’ AVVENTUO TRA LA CASSIA BIS E L’AURELIA, PIU AVANTI CODE ANCHE PER LAVORI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL RACCORDO A FIORENTINI VERSO IL CENTRO LUNGHE CODE ANCHE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E TRA LARCO PASSAMONTI E VIALE CASTRENE VERSO SAN GIOVANNI DALLE 9 ALLE 13 POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO. INFINE CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO AD UN TRENO SULLA LINEA METRO C ———————– AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA In ...
Fonte : romadailynews

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