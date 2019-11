Traffico Roma del 26-11-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 20 : 00 : ANCORA PROBLEMI AL Traffico PER I TANTI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI Roma E PROPRIO PER INCIDENTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA ARDEATINA ALTEZZA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E POI SU VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DEL FOSSO DEL TORRINO RALLENTAMENTI PER INCIDIDENTI ANCHE SU VIA APPIA PIGNATELLI INCROCIO CON VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM ALTEZZA ...

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 19 : 30 : METRO C INTERROTTA TRA INTERRROTTA TRA GROTTE COLONI E PANTANO PER UN GUASTO AD UN TRENO MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICANTI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI Roma, E PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA ARDEATINA ALTEZZA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E POI SU VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DEL FOSSO TORRINO RALLENTAMENTI PER INCIDIDENTI SU VIA APPIA PIGNATELLI INCROCIO CON VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA ...

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 19 : 00 : MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICANTI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI Roma, E PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMNTI IN PIAZZALE APPIO SU VIA APPIA PIGNATELLI ALTEZZA VIA DELL’ALMONE, SU VIALE DELLA PRIMAVEREA E POI SU VIA DELL’AMBA ARADAM ALTEZZA OSPEDALE SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA ...

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE, IN USCITA DA Roma SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E ...

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINO E IL RACCORDO ANULARE, IN USCITRA DALLA CAPITALE DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA E POI DI SEGUITO PER INCIDNETE TRA L’USCITA PER Roma SUD E LO SVINCOLO A24 FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E TRA LA Roma FIUMIICNO E ...

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17 : 00 : FILE PER INCIDENTE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINO E IL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE ANCHE VERSO LA TANGENZIALE FILE A PORTIRE DA PORTONACCIO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO A24. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTE RNA TRA LA ...

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico E INCIDENTE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA , RALLENTAMENTI SOLO PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA FILE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA ...

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 14 : 30 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO: IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE FLAMINA E CASSIA BIS. ALTRO INCIDENTE A CINECITTà, IN PIAZZA DI CINECITTà ALTEZZA VIA TUSCOLANA: CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA STESSA VIA TUSCOLANA A PARTIRE DA VIA DI TORRE SPACCATA. TORNIAMO A Roma NORD, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE PER IL Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, VERSO IL CENTRO. CODE CHE ...

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 12 : 30 : CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO. TORNATO REGOLARE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE TERMINATI I RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA RomaNINA . DISAGI SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LO SCALO DI SAN LORENZO DIREZIONE SAN GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI ...

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 10 : 30 : .. CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO. SEMPRE PER LAVORI CHIUSA VIA ORIOLO RomaNO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. DIREZIONE VIA CASSIA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO PER FIUMICINO. . DISAGI SULLA TANGENZIALE EST ...