Tina Turner | la «leonessa del rock» compie 80 anni

Tina Turner compie 80 anni : 10 lezioni che abbiamo imparato dalla tigre del rock : 1. Con resilienza, puoi superare qualsiasi cosaIke & Tina Turner2. Possono portarti via tutto ma non il tuo talentoLa voce di Tina3. Il talento non ha scadenza What’s Love Got to Do with It, 19844. Impara dalle esperienze passate e vai avantiWe Don't Need Another Hero, 19855. Non lasciare che altre persone ti definiscano Tina - What's Love Got to Do with It, 19936. La minigonna non ha età...Tina a proposito delle sue mise7. Scegli con cura ...