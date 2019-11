TIM dà ad alcuni clienti minuti | SMS e giga a 0 | 99 euro | ma solo per un giorno

TIM propone ad alcuni clienti la TIM Easy in vari tagli - ma comunque da 7 - 99 euro al mese : TIM propone ad alcuni clienti la TIM Easy: minuti illimitati, fino a 30 GB di dati e Social&Chat senza limiti a partire da 7,99 euro al mese L'articolo TIM propone ad alcuni clienti la TIM Easy in vari tagli, ma comunque da 7,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

TIM ha pronto un regalo : 10 Giga al mese gratis per un anno ad alcuni clienti : TIM sta recapitando un gradito regalo ad alcuni suoi già clienti selezionati: 10 Giga di traffico dati in 4G al mese per un totale di 12 mesi. L'articolo TIM ha pronto un regalo: 10 Giga al mese gratis per un anno ad alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.

Maltempo Alto Adige - al via tavolo di coordinamento per la ferrovia della Val Pusteria : “Entro la prossima setTIMana alcuni treni in circolazione” : Per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile il problema della linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa dopo gli smottamenti e le frane dei giorni scorsi, l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider ha convocato un tavolo di coordinamento. Ne fanno parte RFI (delegazione guidata da Vincenzo Lamberti), STA (presenti il presidente Martin Ausserdorfer e il direttore Joachim Dejaco), Ufficio geologia e prove materiali (Volkmar ...

Ecco le offerte di TIM per alcuni suoi ex clienti con chiamate e 50 Giga a partire da 6 - 99 euro : TIM ha iniziato a contattare alcuni ex clienti passati a Wind per proporre loro di ritornare a questo operatore attivando una delle offerte vantaggiose disponibili L'articolo Ecco le offerte di TIM per alcuni suoi ex clienti con chiamate e 50 Giga a partire da 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

TIM prova ad arruffianarsi alcuni clienti con la promo TIM 10 Giga Plus : TIM sta proponendo ad alcuni suoi clienti l'offerta TIM 10 Giga Plus, che include 10 GB aggiuntivi da utilizzare in Italia al costo di 1,99 euro al mese: ecco come attivarla e come verificare se siete tra i "prescelti". L'articolo TIM prova ad arruffianarsi alcuni clienti con la promo TIM 10 Giga Plus proviene da TuttoAndroid.

Una setTIMana di chiamate e Giga illimitati per alcuni clienti Vodafone : Vodafone ha dato il via ad una nuova campagna SMS dedicata ad alcuni clienti selezionati ed al servizio di ricarica personalizzato. Ecco tutti i dettagli L'articolo Una settimana di chiamate e Giga illimitati per alcuni clienti Vodafone proviene da TuttoAndroid.

L’Ambient Mode di Google Assistant invia TIMidi segnali di fumo : alcuni utenti dicono di averla ricevuta : Era stata annunciata ad IFA la nuova modalità di Google Assistant chiamata Ambient Mode ma non è ancora stata distribuita in modo massiccio L'articolo L’Ambient Mode di Google Assistant invia timidi segnali di fumo: alcuni utenti dicono di averla ricevuta proviene da TuttoAndroid.

Last Labyrinth : il puzzle adventure di alcuni dei creatori di ICO e The Last Guardian arriverà la prossima setTIMana su PSVR : Last Labyrinth è un titolo escape-adventure che uscirà in tutto il mondo su PS VR la prossima settimana, il 13 novembre. Il team dietro al titolo include creatori i cui lavori precedenti includono giochi come ICO, The Last Guardian, Shadow of the Colossus, Puppeteer e la serie Doko Demo Issyo.Del team fanno parte il produttore / director Hiromichi Takahashi, il lead character animator Atsuko Fukuyama e il director / game designer Tetsuya ...

Alcuni piani a consumo vitTIMe delle rimodulazioni Tiscali : siamo proprio sicuri? : Non danno tregua le rimodulazioni Tiscali, che questa volta vanno a colpire i piani a consumo, ed in maniera mirata Tiscali 9 senza scatto, Tiscali 15 e Tiscali 1 Cent. Stanno già arrivando gli SMS informativi attraverso i quali l'operatore telefonico con sede a Cagliari comunica l'attuazione della trasformazione in Mobile Smart, che prevede il pagamento di un canone mensile pari a 2.99 euro offrendo in cambio 60 minuti verso tutti, 10 SMS ...

TIM - Vodafone e Wind eliminano alcuni tagli di ricarica : Sempre più operatori stanno eliminando i tagli di ricarica da 5 e 10 euro per lasciare spazio a ricariche speciali che offrono meno credito e più vantaggi. L'articolo TIM, Vodafone e Wind eliminano alcuni tagli di ricarica proviene da TuttoAndroid.

TIM propone ad alcuni ex clienti di tornare con un’offerta assai attraente : TIM ha dato il via ad una nuova promozione in virtù della quale ad alcuni clienti viene offerta la possibilità di attivare Tim Iron X 50GB a 6,99 euro al mese L'articolo TIM propone ad alcuni ex clienti di tornare con un’offerta assai attraente proviene da TuttoAndroid.

Solo per alcuni clienti TIM la serie Huawei P30 e Galaxy S10 con rate aggressive dal 22 ottobre : Bisogna analizzare bene le condizioni imposte da TIM oggi 22 ottobre, per tutti coloro che stanno pensando di acquistare uno smartphone a rate, concentrandoci soprattutto sulla serie Huawei P30 e Samsung Galaxy S10. I modelli che appartengono a queste due famiglie, rispetto a quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, possono essere acquistati a prezzi molto interessanti rispettando alcuni requisiti. Proviamo dunque a capire come si ...