Tifosi Atalanta feriti prima della gara

Tredell'sono rimastidurante uno scontro avvenuto con un gruppo di ultrasDinamo Zagabria attorno allo Stadio 'Meazza' di Milano,partita di Champions League. Secondo quanto riferito dalla polizia, le condizioni deinon sono gravi. I circa tremilacroati si sono radunati all'ArcoPace, per sfilare in corteo con striscioni e fumogeni fino allo stadio, sotto il controllo delle forze dell'ordine. Traffico in grossa difficoltà.(Di martedì 26 novembre 2019)