Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Era il 1887 quando Charles Lewis, comprò i gioielli della Corona di Francia, facendone l’intoccabile deposito creativo a disposizione della giovane aristocrazia d’oltreoceano. È il novembre 2019 quando il monarca francese del lusso Bernardacquista il marchio& co., un’affare da 16 miliardi di dollari.Un cambio di prospettiva storica e l’azienda made in Usa, nata nel diciannovesimo secolo, si ritrova nel grande polo del fasto, a guida parigina, insieme a un “palmares” di nomi cominciato da quel 1984 con Christian Dior e di seguito Louis Vuitton, Fendi, Celine, Givenchy, Möet & Chandon Veuve Clicquot, Hennessy, e altri gioielli come Chaumet e soprattutto Bulgari.La famiglia Lvmh a conduzione“conquista così un mito, il lusso con l’anima di New York“, parola di Tony ...

HuffPostItalia : Tiffany diventa il diamante di casa Arnault - massidanu : Dopo bulgari anche Tiffany diventa francese trovato accordo, parte la gara con cartier, i diamanti de beers Tiffany… - ilfoglio_it : Tiffany, la gioielleria simbolo d’America, diventa francese. Ora i diamanti sono i migliori amici dell’industria de… -