The Pokemon Company vuole portare in tribunale i leaker di Pokemon Spada e Scudo

(Di martedì 26 novembre 2019) All'inizio di questo mese, prima dell'uscita di, sono trapelate immagini dei giochi online. È abbastanza normale per un grande videogioco, ma The Pokémonsta prendendo molto seriamente la questione, così seriamente che ha intenzione diingli autori dei leak.Come riportato da Forbes, nel tentativo di rintracciare e punire i responsabili, The Pokémonha assunto "esperti forensi", che sono stati in grado di identificare quattro utenti Discord, uno dei quali era la fonte reale, gli altri tre hanno aiutato diffondono le immagini in posti come 4chan e Reddit.Mentre i loro nomi utente Discord sono stati scoperti, The Pokémonnon sa chi siano realmente queste persone, e così sono andati aldistrettuale degli Stati Uniti a Seattle nel tentativo di ottenere informazioni da Discord e 4chan.Leggi altro...

