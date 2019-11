The New Pope arriva su Sky il 10 gennaio 2020

Fonte : blogo

(Di martedì 26 novembre 2019) Che The Newavrebbe debuttato a, si sapeva da tempo. Ora, però, Sky ha annunciato la data esatta della seconda stagione della serie tv firmata dal Premio Oscar Paolo Sorrentino: rivedremo Papa Pio XIII, interpretato da Jude Law, ma anche vecchi e nuovi personaggi a partire dal 10su Sky Atlantic.Insieme all'annuncio della data di partenza, Sky (di la serie è una produzione originale con Hbo e Canal +, prodotta da Wildside e co-prodotta da Haut et Court Tv e The Mediapro Studio, con Fremantle alla distribuzione) ha anche rilasciato nuove foto della seconda stagione. The New, la recensione da Venezia The Newsu Sky il 10pubblicato su TVBlog.it 26 novembre 2019 18:44.

