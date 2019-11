Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019)Cybertruck controF150. Nella gara ditra le duec’è una vincitrice, ma i sospetti che lasia “truccata” o, quanto meno, “orientata” sono fondati. Il, intanto, è stato pubblicato da Elon Musk. Nel filmato, in più, è evidente come lautilizzata per il “tiro alla fune” non sia 4×4, così come non si conoscono i due motori dei veicoli. Infine, il pickup dellaè vuoto, mentre non è possibile sapere se quello di, chiuso, sia zavorrato. L'articolovs, laditra le duefa: ilnelda 13 milioni di clic proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Tesla vs Ford, la sfida di potenza tra le due auto fa discutere: il giallo nel video da 13 milioni di clic) Playh… - Clachica2La : RT @BlitzTVit: Tesla vs Ford, il test del tiro alla fune - Il prototipo Cybertruck della casa produttrice specializzata in auto elettriche… - DomenicoMndgl : RT @BlitzTVit: Tesla vs Ford, il test del tiro alla fune - Il prototipo Cybertruck della casa produttrice specializzata in auto elettriche… -