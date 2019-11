Tesla | oltre al Cybertruck c’è anche un quad elettrico

Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019): c’èil(foto:) L’ultima sua creatura, il pick-up, ci dimostra quello che, oggi, è Elon Musk. Un personaggio totalmente fuori dagli schermi, tanto da avere il coraggio di mostrare un pick-up con un approccio estetico che rievoca i veicoli fantascientifici dei film degli anni ’70 e ’80, un bel po’ ispirato alla scuola dei grandi carrozzieri italiani, come per esempio Giorgetto Giugiaro. Nell’evento di presentazione, dove gli spettatori hanno assistito all’epic-fail del vetro infrangibile andato in pezzi,al pick-up, Elon Musk ha mostratoun(all-terrain vehicle) a batteria, che completa l’ecosistema del. Durante il keynote Musk ha inscenato sul palco una dimostrazione pratica dell’integrazione pick-up-; la copertura del cassone posteriore delsi è sollevata (mediante un comando ...

robycatt1 : Che presa per il culo all'intelligenza umana. Tesla vs pickup ! E tesla parte anche prima oltre ad essere più pesa… - Manuel_Ghezzi : Successo per Tesla Cybertruck: oltre 200 mila ordini in 2 giorni senza alcuna pubblicità - Hardware Upgrade… - malleani : Tesla Cybertruck ha già raccolto oltre 200.000 prenotazioni - -