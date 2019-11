Terremoto nel mondo della danza sportiva italiana | indagati per frode giudici federali e

Fonte : sportfair

(Di martedì 26 novembre 2019) I carabinieri hanno eseguito sette misure coercitive e interdittive nei confronti di otto persone, tra cui figurano, direttori di gara e istruttoriFids Unscuote il, i Carabinieri di Rimini infatti hanno scoperto una presuntaavvenuta nelle competizioni professionistiche. Sono state eseguite sette misure coercitive e interdittive nei confronti di otto, tra cui figurano, direttori di gara e istruttoriFids. L’accusa è quella diin competizioni sportive in concorso, nell’ambito di un’operazione messa in atto nelle province di Milano, Monza-Brianza, Varese, Terni, Reggio Calabria, Matera e Bari. In base a quanto emerso dalle indagini, gli inquirenti hanno fatto luce sulla “esistenza di un articolato sistema fraudolento, avente come figura di ...

SkyTG24 : Una violenta scossa di #terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito l'#Albania. Le prime immagini e gli aggiornamenti nel… - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 6,5 in #Albania, almeno 3 morti e 150 feriti. Nuova scossa in mattinata nel nordovest, magn… - giusmo1 : Terremoto in #Albania: forte scossa di magnitudo 6.5 vicino Durazzo. Il sisma avvertito nel Sud Italia… -