Terremoto in Albania | scossa di magnitudo 6 5 a Durazzo | 11 morti e oltre 600 feriti

Terremoto Albania - esperto INGV : “E’ stato come il sisma di Norcia - è possibile che arrivino altre scosse forti” : Il Terremoto magnitudo 6.5 che alle 03:.54 ha colpito l’Albania, vicino a Durazzo, “è stato l’inizio di una sequenza. E’ possibile che arrivino altre scosse piuttosto forti“: lo ha dichiarato all’AGI il sismologo Alessandro Amato, responsabile del Centro allerta tsunami dell’INGV. “Nelle ore successive alla prima scossa ne sono arrivate altre due di magnitudo superiore a 5 e poi decine di intensità ...

Terremoto in Albania - almeno 13 vittime e centinaia di feriti. Avrebbe potuto generare uno tsunami : Continua a salire il bilancio ufficiale delle vittime del sisma in Albania: sono ora 13, tra cui due bambini. Mentre ci sono ancora persone sotto le macerie, il premier Edi Rama ha fatto sapere che 28 sono stati estratti vivi. Le persone ferite, invece, sono oltre 600. E' corsa contro il tempo, si scava anche a mani nude. Soccorritori al lavoro a Thumane, in particolare, 40 chilometri a nord-ovest di Tirana e vicino all'epicentro del forte ...

Terremoto Albania - testimone : “Sembrava non finisse mai - una scossa interminabile” : “Sembrava non finisse mai, una scossa interminabile, spaventosa: ero sul divano, mi sono catapultato in strada tra il panico generale, le urla, i pianti dei bambini e i cani che abbaiavano nervosamente“: questa la testimonianza di Emiliano Giampa’, un medico italiano che vive in Albania, duramente colpita da un Terremoto magnitudo 6.5 alle 03:54. A Tirana “al momento non mi risulta ci siano state vittime, solo un grande ...

Terremoto Albania - il Prof. Mantovani : “Adesso il pericolo per il Sud Italia aumenta - intervenire al più presto nell’Appennino meridionale” : Un forte Terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito l’Albania nella notte, lasciando una “situazione davvero drammatica”, secondo le parole del Presidente Ilir Meta. Numerosi i crolli registrati così come il bilancio di vittime e feriti che aumenta di ora in ora: al momento si hanno notizie di circa 300 feriti e almeno 9 vittime. Proprio ieri, avevamo parlato con il Prof. Enzo Mantovani, docente di Fisica Terrestre presso il Dipartimento di ...

