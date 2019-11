Terremoto in Albania | scossa di 6 5 | 6 morti e centinaia di feriti | persone sotto le

Albania - scossa di Terremoto 6.5 a Durazzo : almeno 3 morti - 150 feriti. Avvertita in Puglia : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale, le 3:54 in Italia, la costa settentrionale dell’Albania, vicino Durazzo. almeno tre persone sono morte. A Kurbin un uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo. Inoltre, il tabloid britannico MailOnline riporta che si temono altre due vittime a Lezha (nordovest). I feriti sono almeno 150 e si contano diversi dispersi. Secondo i dati ...

Forte Terremoto in Albania : avvertito anche in Italia - la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto verificatosi in Albania alle 03:54. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Durazzo (Albania) Data 26/11/2019 UTC 02:54:11 Latitudine 41.37° Longitudine 19.47° Magnitudo 6.5 Profondità 10 Km La presente scheda elenca gli effetti macrosismici stimati secondo un ...