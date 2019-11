Terremoto in Albania | bilancio vittime sale a 23 morti | decine i dispersi

Fonte : blogo

(Di martedì 26 novembre 2019)a 23e oltre 600 feriti ildeldi magnitudo 6.4 che ieri ha colpito Durazzo, in. I media locali precisano che la tragica conta è ancora provvisoria perché ci sonodie si sta scavando ancora sotto le macerie.Il premier Edi Rama ha visitato i feriti in ospedale e gli sfollati. Molte persone hanno trascorso la notte all’aperto, la maggior parte in tende allestite nello stadio della città portuale.Sul posto ci sono anche le squadre dei vigili del fuoco italiani giunte per dare una mano con i soccorsi. Per oggi è stato proclamato il lutto nazionale.in: nuove scosse forti, 21e oltre 600 feritiAGGIORNAMENTO ORE 19:40 - Si scava ancora a Durazzo e nelle zone limitrofe colpite dal sisma odierno e col passare delle ore ilsi è aggravato. Fonti ufficiali albanesi hanno confermato in serata ...

