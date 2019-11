Terremoto in Albania - 7 morti e 300 feriti : si scava tra le macerie - crollato anche un hotel : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto Albania : il sisma “avrebbe potuto generare uno tsunami” : Dopo il forte Terremoto magnitudo 6.5 verificatosi alle 03:54 lungo le coste dell’Albania, vicino Durazzo, alla profondità di circa 10 km, secondo gli esperti è ora impossibile prevedere l’entità delle future scosse. I sismologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia spiegano che al momento si sono registrate repliche di magnitudo 5.3 e 5.4, “ma non sappiamo nel dettaglio che cosa potrà accadere“, ha ...

Terremoto in Albania : sale a sette il bilancio delle vittime : Una forte scossa di Terremoto ha colpito poche ore fa l’Albania, provocando gravi danni. Si registrano molti crolli di edifici, più di 150 feriti e almeno sette morti. La scossa è stata avvertita anche nel sud Italia dove ha generato paura e spinto la gente ad uscire in strada. Sisma di magnitudo 6.5 nei pressi di Durazzo, avvertita anche in Italia La violenta scossa di Terremoto che si è verificata in Albania ha avuto il suo epicentro intorno a ...

Terremoto Albania - paura per le scosse anche in Puglia e Basilicata : Nessun danno, ma molta preoccupazione anche in Italia per il Terremoto di magnitudo 6.5 avvenuto in Albania, (GLI AGGIORNAMENTI - FOTO - I BAMBINI SALVATI DALLE MACERIE - I SOCCORSI) che è stato avvertito in Puglia, Basilicata e nelle Marche. Molte le persone che hanno telefonato ai Vigili del fuoco per avere informazioni e hanno scritto sui social: "Stavo leggendo - racconta Achille - e ho sentito uno degli armadi ...

Terremoto Albania - risentimento del 5° grado Mercalli in Puglia - Campania - Basilicata e Molise : grande paura in piena notte - centinaia di chiamate ai Vigili del Fuoco : Il violento Terremoto che ha colpito l’Albania nella notte (scossa di magnitudo 6.5 a 30km da Tirana) ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle regioni del Sud Italia, in particolare in Puglia, Campania, Basilicata e Molise. La scala Mercalli (ancora molto utilizzata in ambito scientifico, a differenza di quanto molti erroneamente ritengono) non misura l’intensità del Terremoto, ma i suoi effetti sul territorio, quindi lo ...

Terremoto in Albania - bambino salvato dalle macerie : i soccorsi dopo il crollo dell’edificio : Si continua a scavare tra le macerie lungo la costa settentrionale dell’Albania, dopo il Terremoto con epicentro a 10 chilometri di profondità vicino a Durazzo. Nelle immagini, il salvataggio di un bambino dopo il crollo di un edificio a Thumane, frazione alle porte della città portuale e tra le più colpite del Paese dal sisma. L'articolo Terremoto in Albania, bambino salvato dalle macerie: i soccorsi dopo il crollo dell’edificio ...

Terremoto Albania : in arrivo aiuti - aerei da Italia e Grecia : “Dall’Italia sono partiti i primi aiuti. Il premier Conte ha inviato aerei con delle unità speciali“: lo ha annunciato su Twitter il premier albanese Edi Rama. Anche la Grecia ha inviato velivoli, ha aggiunto il premier, sottolineando che anche i presidenti francese Emmanuel Macron e turco Recep Tayip Erdogan hanno dato la loro disponibilità. “Tutti gli amici dell’Albania si stanno attivando rapidamente“, ha ...

