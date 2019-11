Terremoto | il sindaco di Norcia | “Il nuovo disegno legge delude”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Si dice deluso, ildi, Nicola Alemanno dal testo deldisul sisma centro Italia, che dalla Commissione è stato inviato alla Camera. Il Primo Cittadino ora invita tutti gli amministratori del “cratere” a una iniziativa pubblica di “grande rilievo”. “Rispetto a tutte le istanze urgenti e irrinunciabili che in questi mesi di intenso lavoro abbiamo, come Anci, riproposto anche a questo Governo – ha spiegato Alemanno – dobbiamo purtroppo rilevare che molte di queste non sono state adeguatamente assunte nel testo ancora in discussione. Il tema della sagoma, quello del personale, della zona economica speciale per il sostegno a famiglie e imprese, sono solo alcuni dei temi in merito ai quali il testo continua ad essere deludente. Purtroppo lo spettacolo offerto ieri dall’aula di Montecitorio vuota non infonde ...

salvatorenunz16 : RT @micheleemiliano: #Terremoto siamo al lavoro per portare l’aiuto necessario in #Albania Da questa notte sono in contatto con sindaco Tir… - WalterSylarYang : RT @micheleemiliano: #Terremoto siamo al lavoro per portare l’aiuto necessario in #Albania Da questa notte sono in contatto con sindaco Tir… - giornaleprociv : RT @micheleemiliano: #Terremoto siamo al lavoro per portare l’aiuto necessario in #Albania Da questa notte sono in contatto con sindaco Tir… -