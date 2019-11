Terremoto - forte scossa in Albania : almeno 6 morti - duecento i feriti. Sisma sentita in tutto sud Italia. : Una forte scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania. Rilevanti i danni provocati dal Sisma: almeno tre i morti, e duecento i feriti. La scossa di Terremoto è stata...

C'è stato un forte Terremoto in Albania - vicino a Durazzo : Intorno alle 4 di stanotte in Albania c’è stato un forte terremoto di intensità 6.5 della scala Richter. L'epicentro è stato registrato vicino a Durazzo, la seconda città del paese situata a una trentina di chilometri a nord ovest della capitale Tirana. Dopo la prima forte scossa ne sono seguit

Terremoto in Albania - la forte scossa di magnitudo 6.4 avvertita anche in Puglia e Basilicata : Il primo bilancio parla di tre morti e 150 feriti . Ma si teme che altre persone siano imprigionate sotto le macerie. Ingenti i danni soprattutto a Durazzo, dove si è registrato l’epicento del sisma alle 2.54 ora locale, le 3.54 in Italia. Paura anche sulle coste italiane dove è stata avvertita la scossa

Forte Terremoto in Albania di magnitudo 6.5 Scossa avvertita anche in Puglia e Basilicata : Secondo un primissimo bilancio c’è una vittima per il crollo di un palazzo e oltre un centinaio i feriti. Ma si teme che altre persone siano imprigionate sotto le macerie. Ingenti i danni soprattutto a Durazzo, dove si è registrato l’epicento del sisma alle 2.54 ora locale, le 3.54 in Italia. Paura anche sulle coste italiane dove è stata avvertita la Scossa

Forte Terremoto in Albania : avvertito anche in Italia - la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto verificatosi in Albania alle 03:54. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Durazzo (Albania) Data 26/11/2019 UTC 02:54:11 Latitudine 41.37° Longitudine 19.47° Magnitudo 6.5 Profondità 10 Km La presente scheda elenca gli effetti macrosismici stimati secondo un ...

Terremoto in provincia di Benevento - la scossa più forte di 3.2 : Una serie di scosse di Terremoto, la più forte delle quali di magnitudo 3.2 è stata avvertita nella zona di Benevento, con epicentro a Ceppaloni. Secondo i rilevamenti della Sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (ingv) è avvenuto a circa 12 chilometri di profondità. Già nella notte e in mattinata c'erano state altre scosse di magnitudo inferiore. Alle 11,27 la terra ha tremato con epicentro ancora a ...

Terremoto in tempo reale - forte scossa in Campania - trema la terra a Salerno : Un nuovo evento sismico è stato segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel golfo di Salerno. Il Terremoto, di magnitudo 3.1, è stato registrato alle ore 4,33 a una profondità di 14 chilometri dal livello del mare. L’evento sismico è avvenuto a pochi chilometri dalla costa. I comuni interessati dal Terremoto sono stati i seguenti: Agropoli, Castellabate, Battipaglia, Cava dei Tirreni, Castellamare di ...

Forte Terremoto fra Laos e Thailandia : danneggiati alcuni templi : Una intensa scossa di terremoto, di magnitudo 6.1, si è verificata alle 6,50 ora locale (00,50 odierne in Italia) nel nordovest del Laos, al confine con la Thailandia. Secondo i dati...