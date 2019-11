Terremoto Albania | “situazione davvero drammatica” | danni maggiori a Durazzo | gente

Terremoto in Albania : scossa di magnitudo 6.5 a Durazzo - 6 morti e oltre 150 feriti : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito nella notte la costa dell’Albania. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi di Durazzo. Il primo bilancio della autorità locali parla di numerosi danni agli edifici, oltre 150 feriti trasportati presso gli ospedali con lesioni e fratture. Sale con il passare dei minuti il bilancio delle vittime: in un primo momento sembrava fossero 3, ma sono già 6 i decessi accertati. La scossa ...

Terremoto in Albania - morti e feriti : forte scossa avvertita anche in Italia : Molti edifici crollati, soprattutto a Durazzo dove si è registrato l'epicentro del Terremoto. Il sisma è stato avvertito...

Terremoto in Albania - 6 morti e 300 feriti : si scava tra le macerie. Scossa avvertita in tutto il Sud Italia : Una fortissima Scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania: è accaduto nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è drammatico: almeno...

Terremoto in Albania : scossa di 6.5 - 6 morti e 300 feriti - persone sotto le macerie. Scosse avvertite in Puglia - Campania e Abruzzo : È di almeno sei morti e 300 feriti il bilancio del Terremoto di stanotte sulla costa nord dell'Albania, mentre si scava tra le macerie di diversi palazzi crollati alla ricerche...

Terremoto in Albania - 6 morti e 300 feriti : si scava tra le macerie. Scossa avvertita in tutto il Sud Italia : Una fortissima Scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania: è accaduto nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è drammatico: almeno...

Terremoto in Albania - ci sarebbero almeno tre morti e persone sotto le macerie : Alle 03:54 ora italiana (02:54 ora locale) di martedì 26 novembre una forte scossa di Terremoto ha svegliato l'Albania e gran parte del Sud Italia.Un sisma di magnitudo 6.5 della scala Richter ha infatti colpito la zona vicino alla città di Durazzo, nella costa settentrionale dell'Albania. La scossa di Terremoto ha avuto un ipocentro a circa 10 km di profondità. Dopo circa 30 minuti vi è stata una replica nella medesima zona, con una scossa di ...

Violento Terremoto di magnitudo 6 - 5 in Albania - nettamente avvertito anche in Puglia : Nel cuore della notte di oggi, 26 novembre 2019, più precisamente alle ore 3:54, una violentissima scossa di terremoto di magnitudo momento 6.5 si è verificata lungo la costa dell'Albania. Il tremendo sisma ha scosso la nota città turistica di Durazzo, provocando enormi danni ad edifici e infrastrutture. Sono collassate numerose strade e sembra continuino a giungere numerosi feriti in ospedale con traumi e lesioni multiple. Uno scenario tragico ...

Terremoto in Albania - 6 morti e 200 feriti : si scava tra le macerie. Scossa avvertita in Puglia e tutto il Sud : Una fortissima Scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania: è accaduto nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è drammatico: almeno...

Terremoto in Albania - 6 morti e 200 feriti : si scava tra le macerie. Scossa avvertita in Puglia e tutto il Sud : Una fortissima Scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania: è accaduto nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è drammatico: almeno...

Albania - Terremoto di magnitudo 6 - 5 : epicentro vicino a Durazzo : La costa settentrionale dell'Albania oggi martedì 26 novembre è stata colpita da una forte scossa di terremoto che ha notevolmente allarmato la popolazione. Secondo l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa di magnitudo 6.5 è stata avvertita intorno alle 3:54 con epicentro tra Shijak e Durazzo, mentre l'ipocentro è stato registrato a 10 km circa di profondità. Molte le persone scese per le strade in preda al panico anche nella ...

Terremoto Albania 26 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il 26 Novembre 2019 alle ore 3:54 (ora italiana), è stato registrato un Terremoto di Mw 6.5 nelle vicinanze della costa albanese settentrionale, ad una profondità di circa 10km. La zona più vicina è... L'articolo Terremoto Albania 26 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Terremoto da 6.5 in Albania scossa avvertita anche in Italia - si contano le prime vittime : Roma - Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) la costa settentrionale dell'Albania, vicino Durazzo. Ed è stata avvertita fino in Puglia e Basilicata. E' di sei il bilancio ufficiale delle vittime del forte sisma. Due donne sono state trovate morte sotto le macerie di tre palazzine crollate a Thumana, una località a circa 40 chilometri a nord di Tirana. Un uomo invece ...

Terremoto in Albania - le immagini da Durazzo dopo il sisma : auto ed edifici distrutti e persone in strada : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito la costa settentrionale dell’Albania. Nelle immagini, gli effetti del sisma a Durazzo, intorno alle 3 di notte, con le persone in strada, e il risveglio tra le vie con edifici e auto distrutte. L'articolo Terremoto in Albania, le immagini da Durazzo dopo il sisma: auto ed edifici distrutti e persone in strada proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto - nuova scossa in Albania di magnitudo 5.4 all’alba : si scava tra le macerie : Trema ancora la terra in Albania: dopo la scossa di magnitudo 6.4 registrata questa notte, all'alba si è registrato un nuovo sisma di magnitudo 5.4 a una profondità di 10 km con epicentro a circa 22 km da Mamurras. Intanto, le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di recuperare i dispersi dalle macerie. Il bilancio attuale è di 150 feriti e 3 morti.Continua a leggere