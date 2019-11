Terremoto Albania | il Prof Mantovani | “Adesso il pericolo per il Sud Italia aumenta

Terremoto in Albania di 6.5 - 13 morti e 600 feriti - persone sotto le macerie. Scosse avvertite in Puglia - Campania e Abruzzo : È di almeno 13 morti e 600 feriti il bilancio del Terremoto di stanotte sulla costa nord dell'Albania, mentre si scava tra le macerie di diversi palazzi crollati alla ricerche di...

Terremoto in Albania - paura a Napoli : «Temevano il Vesuvio e i Campi Flegrei» : Il sisma che ha colpito l'Albania alle 4 della scorsa notte è stato avvertito distintamente anche a Napoli e nei comuni alle pendici del Vesuvio. Come conferma la direttrice...

Terremoto Albania - Di Maio : non risultano per ora italiani coinvolti : Terremoto Albania, Di Maio: non risultano per ora italiani coinvolti. Conte: Stamattina abbiamo attivato come sempre l'unita' di crisi della Farnesina

Terremoto in Albania : scossa di magnitudo 6.5 a Durazzo - 8 morti e oltre 300 feriti : AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Il bilancio dei morti, secondo le autorità albanesi, è salito a 8 e tra questi, come riferisce la Farnesina, non ci sono italiani. "Abbiamo attivato l'Unità i crisi e allo stato attuale non ci risultano italiani coinvolti - dichiara il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio - . Ai cittadini albanesi va tutta la nostra solidarietà per un evento che è stato sentito anche dagli abitanti delle regioni del Sud Italia". ...

Terremoto Albania - Conte invia squadre e mezzi di soccorso : Terremoto Albania, Conte invia squadre e mezzi di soccorso. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha autorizzato la partenza di uomini e mezzi