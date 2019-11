Terremoto Albania | almeno 21 morti e 600 feriti | persone sepolte vive tra le macerie | in

Terremoto in Albania - criminalità e abusi edilizi dietro la tragedia : In Albania non c’è un solo ricco, un solo delinquente, che non abbia costruito o fatto costruire almeno un alberghetto, chi attraverso dei prestanome, chi con l’aiuto di società di facciata. È prassi. Anzi, di più: è status symbol. Un’edilizia impermeabile alle regole antisismiche e idrogeologiche.Continua a leggere

Terremoto Albania : magnitudo della scossa principale ricalcolata in 6.2 : E’ stata ricalcolata in 6,2 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) la magnitudo della scossa principale avvenuta in Albania alle 3:54. Il valore iniziale, di 6,5, era infatti quello relativo alla magnitudo locale, risultato dai calcoli eseguiti in automatico, come sempre accade quando i sismografi inviano i primi dati relativi a un Terremoto. I calcoli successivi eseguiti dai sismologi indicano la magnitudo ...

Terremoto Albania - il racconto della Protezione Civile : “C’è gente sotto le macerie - crollati 4 palazzi a Durazzo” : Sono almeno 4 i palazzi crollati a Durazzo dove ci sarebbero ancora persone sotto le macerie. E’ quanto hanno riferito le autorità locali alla Protezione Civile italiana che sta coordinando i soccorsi inviati dal nostro paese in Albania dopo il Terremoto 6.5 della scorsa notte. “Le squadre Usar dei vigili del fuoco gia’ sul posto – spiega il direttore delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Luigi ...

Terremoto Albania : dal Molise la Protezione Civile con 270 posti letto : Una imponente macchina dei soccorsi dal Molise all’Albania per prestare soccorso alla popolazione colpita dal Terremoto. A fornirne all’ANSA i numeri e’ Alberta De Lisio, responsabile della Protezione Civile regionale. Sono 35 i volontari, coordinati da un funzionario della Protezione Civile regionale che si imbarcheranno dal porto di Bari questa sera. La colonna mobile e’ inoltre costituita da: tre container con 45 ...

Terremoto Albania - la Croce Rossa : “Avviata la raccolta fondi” : “Non lasceremo sola la popolazione albanese, colpita dal devastante Terremoto di questa notte. La Croce Rossa Italiana ha immediatamente risposto alla richiesta di soccorso avanzata dall’Albania – spiega Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – a seguito della scossa di magnitudo 6.5 che ha colpito il Paese. Insieme alla ...

