Terremoto Albania | 7 morti e 300 feriti | crollato anche un hotel «Oltre cento scosse di

Terremoto in Albania : scossa di magnitudo 6.5 a Durazzo - 8 morti e oltre 300 feriti : AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Il bilancio dei morti, secondo le autorità albanesi, è salito a 8 e tra questi, come riferisce la Farnesina, non ci sono italiani. "Abbiamo attivato l'Unità i crisi e allo stato attuale non ci risultano italiani coinvolti - dichiara il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio - . Ai cittadini albanesi va tutta la nostra solidarietà per un evento che è stato sentito anche dagli abitanti delle regioni del Sud Italia". ...

Terremoto Albania - si aggrava il bilancio. E l’Italia fa la sua parte : la decisione : Ne abbiamo parlato stamattina del terribile Terremoto, di magnitudo 6.4, che si è verificato in Albania alle 2.54 (ora locale, le 3.54 in Italia). L’epicentro del sisma è stato localizzato a 20 chilometri di profondità e a 11 chilometri da Durazzo, la seconda città del Paese situata a una trentina di chilometri a nordovest di Tirana. Dopo la prima forte scossa ne sono seguite altre due, di magnitudo 5,3 e 5,1. Il bilancio è di 6 morti, mentre i ...

Terremoto Albania : il sisma “avrebbe potuto generare uno tsunami” : Dopo il forte Terremoto magnitudo 6.5 verificatosi alle 03:54 lungo le coste dell’Albania, vicino Durazzo, alla profondità di circa 10 km, secondo gli esperti è ora impossibile prevedere l’entità delle future scosse. I sismologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia spiegano che al momento si sono registrate repliche di magnitudo 5.3 e 5.4, “ma non sappiamo nel dettaglio che cosa potrà accadere“, ha ...

Terremoto in Albania : sale a sette il bilancio delle vittime : Una forte scossa di Terremoto ha colpito poche ore fa l’Albania, provocando gravi danni. Si registrano molti crolli di edifici, più di 150 feriti e almeno sette morti. La scossa è stata avvertita anche nel sud Italia dove ha generato paura e spinto la gente ad uscire in strada. Sisma di magnitudo 6.5 nei pressi di Durazzo, avvertita anche in Italia La violenta scossa di Terremoto che si è verificata in Albania ha avuto il suo epicentro intorno a ...