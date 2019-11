Tennis – Murray | il retroscena sull’infortunio | “ha influito negativamente sul mio

Tennis – Il dolore di una madre nel vedere la sofferenza di un figlio - Judy Murray svela le fatiche di Andy : “non poteva manco allacciarsi le scarpe” : La famiglia Murray adesso sorride: i racconti di mamma Judy dopo il successo di Andy al torneo ATP di Anversa Andy Murray è tornato e lo ha fatto aggiudicandosi, la scorsa settimana, il torneo ATP di Anversa, battendo in finale Wawrinka. Un succeso che fa sorridere il Tennista scozzese, tutti i suoi tifosi e la sua famiglia, che hanno dovuto affrontare un momento difficile a causa dell’infortunio all’anca. Mamma Judy è la prima ...

Tennis - pianto liberatorio per Murray ad Anversa : “questo successo non se lo aspettava nessuno” : Lo scozzese non ha trattenuto l’emozione dopo la vittoria ottenuta nel torneo di Anversa, arrivata grazie al successo su Wawrinka La vittoria ad Anversa per chiudere definitivamente un periodo difficile della propria carriera, mettendosi alle spalle l’infortunio e i fantasmi del ritiro. Dopo due anni, Andy Murray torna a riassaporare il gusto del successo, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio dopo aver battuto Wawrinka ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : si ripete la sfida degli US Open tra Wawrinka e Sinner - Murray-Humbert l’altra semifinale : Nelle semifinali dell’ATP 250 indoor di Anversa si ripeterà la sfida tra Jannik Sinner e Stan Wawrinka che c’è già stata al primo turno degli ultimi US Open. Oggi lo svizzero testa di serie numero 4 ha sconfitto in tre set in due ore e 17 minuti il francese Gilles Simon e ora giocherà contro il 18enne altoatesino di Sesto Pusteria che ha battuto poco meno di due mesi fa in quattro set a Flushing Meadows. l’altra semifinale si giocherà invece tra ...

ATP Anversa – Murray in semifinale : il Tennista scozzese supera Marius Copil al terzo set : Andy Murray accede alla semifinale dell’ATP di Anversa: il tennista scozzese supera il romeno Marius Copil al terzo set Dopo 2 ore e 38 minuti di match Andy Murray accede alla semifinale dell’ATP di Anversa. Il tennista scozzese, attuale numero 243 al mondo in seguito al ritorno dal lungo infortunio all’anca, è riuscito a superare in tre set il romeno Marius Copil. Murray si è imposto con il punteggio di 6-3 / 6-7 (7-9) / 6-4.L'articolo ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Tiafoe l’avversario di Sinner nei quarti. Avanza Murray - fuori Schwartzman e Goffin : Oltre allo straordinario incontro vinto da Jannik Sinner contro il francese Gael Monfils, 13° Tennista del mondo e testa di serie numero 1 del torneo, si sono disputati altri quattro incontri del secondo turno dell’ATP 250 indoor di Anversa. La cronaca del match di Jannik Sinner – L’altoatesino a un passo dai primi 100 Sarà Frances Tiafoe l’avversario di Sinner nei quarti di finale, oggi lo statunitense numero 5 tra i NextGen ha battuto in ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : i risultati di martedì 15 ottobre. Murray e Simon rispondono presente - Sinner c’è! : Giornata di primo turno ad Anversa (Belgio) per il torneo ATP di Tennis. Sul cemento belga i colori azzurri sono stati degnamente rappresentati dal giovane Jannik Sinner che si è imposto alla grande contro il polacco Kamil Majchrzak (n.91 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2. Un successo significativo per l’azzurrino che quindi affronterà nel prossimo turno il francese Gael Monfils (n.13 del ranking) e chiaramente la sfida è molto ...

Tennis – Andy Murray cambia programmazione per ‘cause di forza maggiore’ : è in arrivo il 3° figlio! : Andy Murray non giocherà a Stoccolma ma parteciperà al torneo di Anversa in quanto più vicino a casa. Il motivo è l’imminente nascita del terzo figlio Andy Murray ha annunciato un cambio di programmazione in vista del finale di stagione. Fortunatamente, il motivo non risiede in alcun problema fisico, ma in una lieta notizia: la nascita del terzo figlio. Un avvenimento imminente, visto che il Tennista scozzese ha preferito non giocare a ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini soffre ma piega Andy Murray in tre set. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Fabio Fognini di cuore e di talento la spunta contro il britannico Andy Murray. Il ligure (n.12 del mondo) supera l’ex n.1 del ranking (reduce dall’operazione all’anca) nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (Cina) e accede agli ottavi di finale. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 2-6 7-6 (2) in 3 ore e 11 minuti di partita. Una sfida non solo tecnica ma anche mentale, con Murray che ha cercato di ...

Tennis - Australian Open 2020 : Andy Murray sarà al via del torneo di Melbourne in singolare : Il britannico Andy Murray continuerà quindi la sua avventura nel Tennis anche nella prossima stagione. L’ex n.1 del mondo del Tennis, reduce dall’operazione all’anca che lo ha costretto a un lungo periodo di riabilitazione, sembra avere risposte confortanti dal suo fisico e, contrariamente a quello che tutti avevano inteso nel corso degli Australian Open 2019, farà ritorno a Melbourne l’anno venturo, disputando gli ...

Tennis – Australian Open - Andy Murray ci sarà : lo scozzese tornerà a giocare uno Slam in singolare : Andy Murray tornerà a giocare uno Slam insingolare nel 2020: il Tennista scozzese giocherà gli Australian Open “Confermato: Andy Murray tornerà a giocare agli Australian Open nel 2020“, tramite un tweet gli Australian Open hanno comunicato la presenza di Andy Murray al prossimo Slam aussie. Nell’edizione 2019 Murray aveva scioccato il mondo del Tennis annunciando la possibilità di un ritiro nel corso della stagione, ...

Tennis - ATP 500 Pechino 2019 : Thiem e Murray per un quarto di fuoco - a Fognini tocca l’ostacolo Khachanov : Si sono giocati oggi quattro incontri di secondo turno al torneo ATP 500 di Pechino e ,in particolare, quelli relativi alla parte alta del tabellone del China Open. La cronaca di Fognini-Rublev Il successo contro il russo Andrey Rublev per 6-3 6-4 regala a Fabio Fognini il quarto accesso ai quarti in questo torneo: il suo avversario sarà un altro russo, Karen Khachanov, uscito vincitore da due lottati set contro il francese Jeremy Chardy, che ...

