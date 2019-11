Tennis – Henman non ha dubbi | “Tsitsipas può vincere le Olimpiadi di Tokyo 2020”

Fonte : sportfair

(Di martedì 26 novembre 2019) Timha speso parole importanti in merito al talento di Tsitsipas: secondo l’exta il talento greco avrebbe buone chance diledi2020 Le Finals ATP hanno dato un segnale importante al: il dominio dei Big-3 è stato, per la prima volta, messo a dura prova dalle nuove generazioni. Djokovic, Federer e Nadal sono caduti, uno dopo l’altro, lasciando il palcoscenico finale a Tsitsipas e Thiem. Ai microfoni della BBC, Tim Heman ha esaltato le qualità di un giovane in particolare, Stefanos Tsitsipas, indicandolo come possibile vincitore delle futuredi2020: “sono state delle Finals inaspettate, piene di match incredibili e con diverse sorprese. Non credo che molti ad inizio settimana avrebbero immaginato una finale tra Tsitsipas e Thiem. I giovani penso miglioreranno, ma vedo ancora Djokovic, Nadal e Federer ...

