Tempo fino al 30 novembre per richiedere buoni libro

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : Temporali e rovesci sparsi - il bollettino fino al 2 dicembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: velature anche estese e poche nubi significative, salvo qualche nube bassa associata a foschie e banchi di nebbia tra notte e mattino, in successivo rapido diradamento e in nuova formazione dopo il tramonto. Tra il pomeriggio e la sera generale aumento della nuvolosità da ovest con possibili deboli ...

MalTempo Piemonte : oltre i 2000 metri fino a 2 metri di neve fresca : fino a 2 metri e 10 centimetri di neve fresca oltre i 2000 metri. In Piemonte in quasi 4 giorni di Maltempol e nevicate in alta montagna sono state particolarmente abbondanti: in alcune zone – sono i dati del bollettino valanghe di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – lo spessore ha raggiunto i 160-210 centimetri oltre i 2.300-2.400 metri di altitudine. In tutti i settori alpini del Piemonte si misurano 70 cm di ...

Tennis - Sinner si racconta a ‘Che Tempo che fa’ : “facevo solo sci fino a 13 anni. Obiettivo top-50 nel 2020? No” : Il giovane Tennista italiano ha parlato di se stesso a ‘Che tempo che fa’, svelando alcuni retroscena della sua adolescenza Una stagione da incorniciare, condita dalla vittoria alle Atp Next Gen Finals, disputate poche settimane fa a Milano. Jannik Sinner ha fatto accendere su di sè i riflettori del Tennis italiano e internazionale, entrando giovanissimo nella top-100 del ranking ATP. AFP/LaPresse Intervenuto come ospite a ...

MalTempo in Campania - allerta meteo prolungata fino alle 14 di lunedì : È in vigore sulla Campania fino alla mezzanotte una allerta meteo per piogge e temporali di colore arancione sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola...

Allerta Meteo Campania : piogge e Temporali - criticità arancione prorogata fino a domani : E’ in vigore sulla Campania fino alla mezzanotte un’Allerta Meteo per piogge e temporali che è di colore “arancione” sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana del Sele, Alto Cilento), 8 (Basso Cilento) e “gialla” sulle restanti zone. La Protezione civile della Regione Campania, alla luce ...

MalTempo Liguria - Toti : “Fino a 550 mm di pioggia in 3 ore - chiederemo lo stato di emergenza” : A seguito della forte ondata di Maltempo che ha nuovamente colpito la Liguria, la Regione chiederà lo stato d’emergenza: lo ha annunciato il governatore ligure, Giovanni Toti, in occasione d una conferenza stampa nella sede della protezione civile: “Ovviamente chiederemo lo stato d’emergenza al governo, dopo aver concordato col capo dipartimento nazionale di Protezione civile Borrelli le modalità, ovvero se estendendo quello ...

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : malTempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

MalTempo Liguria - ancora allerta rossa : marea con onde fino a 6m - allagamenti e frane : Non ci sono solo la pioggia e le frane a ‘minacciare’ la Liguria in allerta rossa dalla mezzanotte. Fa paura anche il mare con onde fino a 6 metri. La mareggiata ha colpito pesantemente Alassio, dove l’acqua ha invaso la mareggiata. E’ questa una delle maggiori criticita’ nel Savonese. A Varazze fa paura il livello del torrente Teiro, ad Albisola Superiore e’ esondato il rio Basco. A Savona citta’ ci ...

Allerta Meteo Trentino : malTempo fino a lunedì 25 Novembre : Alla luce delle previsioni Meteorologiche per il fine settimana, la Protezione civile del Trentino ha deciso di mantenere l‘Allerta gialla, ordinaria, su tutto il territorio provinciale fino almeno a lunedì 25 Novembre. Secondo le previsioni, le precipitazioni saranno generalmente moderate e potranno risultare abbondanti solo sui settori meridionali. Rimane quindi attivato il sistema di Protezione civile del Trentino e il territorio ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : forte malTempo nel weekend - il bollettino fino al 28 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: molto nuvoloso o coperto, specie al nord-ovest e aree orientali di Veneto e Friuli Venezia Giulia con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio su Alpi e Prealpi centro-occidentali, Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria; previste precipitazioni anche a carattere temporalesco sulla Liguria ...

Milano. Accreditamento per i centri di aggregazione : c’è Tempo fino al 2 dicembre : Aperto fino al 2 dicembre l’avviso pubblico con cui i CAG – centri di aggregazione giovanile del privato sociale potranno

MalTempo : linea ferroviaria della Val Pusteria chiusa fino a Natale : La linea ferroviaria della Val Pusteria restera’ chiusa presumibilmente fino a Natale. I treni regionali Sad e quelli transfrontalieri non circoleranno nel tratto tra Fortezza e San Candido. Il motivo e’ legato al Maltempo dei giorni scorsi che ha fortemente interessato l’Alto Adige. Prima uno smottamento che ha lasciato la massicciata sospesa, poi due massi di oltre 75 tonnellate caduti nella giornata di ieri sui binari a ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : forte malTempo e neve abbondante - il bollettino fino al 26 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: cielo molto nuvoloso al Nord-Ovest con residue piogge seguite da temporanee schiarite; attese piogge in Liguria in tarda serata, con possibili sconfinamenti sul Piemonte meridionale. Cielo irregolarmente nuvoloso sulle altre regioni, con residue piogge isolate fino a metà mattinata sulle pianure della ...

Concorso per magistrati ordinari : c'è Tempo fino al 19 dicembre per le candidature : Il Ministero della Giustizia ha indetto un Concorso pubblico per 310 posti di magistrato ordinario: il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre. I candidati dovranno superare una prova scritta e una orale. Le domande, per via telematica, devono essere inoltrate entro un mese. Concorso per 310 magistrati ordinari: requisiti richiesti Per poter partecipare al Concorso per trecentodieci posti di magistrato ordinario, i ...