Svelata la data de Il Commissario Montalbano 14 su Rai1 | Luca Zingaretti pronto al

Detroit Become Human arriva su PC per Natale : Svelata la data di uscita : Detroit Become Human non è solo l'ultimo gioco di David Cage, ma anche una esclusiva "persa" per Sony e per la sua PlayStation 4. Dopo aver riscosso un grande successo sulla console di ultima generazione made in Japan, l'avventura narrativa targata Quantic Dream si appresta infatti a sbarcare anche sugli schermi dei nostri PC. Come già hanno già fatto le precedenti opere della software house francese, vale a dire Heavy Rain e Beyond Two Souls. ...

La data di uscita di Dreams potrebbe essere stata Svelata da un rivenditore UK : Sembra che la data di uscita di Dreams di Media Molecule sia trapelata.Un tweet del rivenditore britannico Shopto sembra proprio aver svelato la data di uscita dell'ambiziosa esclusiva PS4.Mentre il tweet è stato rapidamente rimosso, gli utenti sono stati più veloci: il gioco dovrebbe uscire il 14 febbraio 2020.Leggi altro...

La data di lancio di Xbox Scarlett potrebbe essere stata Svelata da un insider : La next-gen di Sony e Microsoft si avvicina a grandi passi, solo un anno ci divide dalle attese PS5 e Xbox Scarlett ma i fan continuano giustamente a chiedersi quale sarà la data di lancio precisa delle nuove macchine.I due colossi fino a questo momento hanno parlato di un generico "holiday 2020" come periodo di lancio, ma forse, ora, abbiamo ottenuto delle notizie più precise. Almeno per quanto riguarda l'uscita della nuova Xbox.Nello ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli e Marco : Svelata la data delle nozze : Beatrice Valli e Marco Fantini di Uomini e Donne si sposano: ecco quando In queste ultime ore Marco Fantini ha pubblicato direttamente sul suo profilo personale instagram una lettera che ha ricevuto dalla sua fidanzata Beatrice Valli. In questo lungo e romantico messaggio in cui l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato ancora una volta tutto il suo amore nei suoi confronti, ha anche fatto un’altra ...

Juventus - Chiellini : “Ho deciso quando smettere” - Svelata la data del ritiro : Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport”. Il centrale bianconero ha parlato del suo ritiro e della carriera che vorrebbe intraprendere in futuro: “Quanto giocherò ancora? Un paio d’anni. Non di più. A me piacerebbe fare una carriera dirigenziale. Con grande calma perché penso che l’errore più grande di noi calciatori, finita la carriera, è pensare di ...

C’è Posta per te - Svelata la data d’inizio : Manca poco alla 23esima edizione di C’è Posta per te: da gennaio infatti, il programma condotto da Maria De Filippi, tornerà a tenere compagnia milioni di italiani. Del resto, che si tratti di una delle trasmissioni più celebri e apprezzate della televisione italiana è fuori discussione. La data di inizio è stata svelata: Maria De Filippi torna in tv con il suo show l’11 Gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Sono tantissime le sorprese che ...

C’è posta per te - Svelata la data d’inizio : Manca poco alla 23esima edizione di C’è posta per te: da gennaio infatti, il programma condotto da Maria De Filippi, tornerà a tenere compagnia milioni di italiani. Del resto, che si tratti di una delle trasmissioni più celebri e apprezzate della televisione italiana è fuori discussione. La data di inizio è stata svelata: Maria De Filippi tonerà in tv con il suo show l’11 Gennaio 2020 in prima serata su canale 5. Sono tantissime le sorprese che ...

Temptation Island Vip - Svelata la data della puntata ‘finale’. E sapremo che fine hanno fatto le coppie : L’ultima puntata di Temptation Island Vip, il docu-reality prodotto da Fascino e ideato da Maria De Filippi, è andata in onda lunedì 14 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.20. Dopo il successo dell’edizione tradizionale, la seconda edizione condotta da Alessia Marcuzzi è terminata regalando grandi emozioni al suo pubblico di appassionati. Due coppie sono scoppiata in questa seconda edizione di Temptation Islan Vip, quella di Serena Enardu ...

L’Apocalisse di Darksiders Genesis è vicina : Svelata la data di uscita ufficiale : L'annuncio di Darksiders Genesis ha un po' diviso in due i fan della saga di THQ Nordic. Dopo tre episodi dedicati ai Cavalieri dell'Apocalisse concepiti come degli action adventure che molto devono al franchise di The Legend of Zelda, gli sviluppatori di Airship Syndicate - team già autore di Battle Chasers Nightwar - hanno deciso di cimentarsi con uno spin-off dal gameplay sensibilmente diverso. In questo caso, infatti, ci troviamo di fronte ...

Barcellona-Real Madrid - ufficiale il rinvio del Clasico del 26 ottobre : lunedì verrà Svelata la nuova data : A causa della difficile situazione politica che si respira in Catalogna, il Clasico in programma al Camp Nou sabato prossimo è stato rinviato Barcellona-Real Madrid non si giocherà il prossimo 26 ottobre al Camp Nou, lo ha deciso ufficialmente nella giornata di oggi il Comitato delle Competizioni della Federcalcio Spagnola. AFP/LaPresse La difficile situazione politica che si respira in questi giorni in Catalogna ha spinto i vertici della ...

La data d’uscita del nuovo album dei Coldplay Svelata da una grafica pubblicitaria? : Il nuovo album dei Coldplay sta per arrivare? Stando alle numerose indiscrezioni che si sono rincorse in rete, il ritorno del gruppo di Chris Martin potrebbe arrivare prima del previsto, come svelato da una grafica pubblicitaria affissa per errore. Sembrerebbe, infatti, che sia stata affissa una grafica pubblicitaria alla stazione metropolitana Paulista di San Paolo, immediatamente identificata dai fan del gruppo come uno spoiler per il ...

Svelata la data di lancio di Football Manager 2020 : Football Manager 2020 sarà disponibile in edizione fisica e digitale per PC e Mac il 19 novembre, vediamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli su questo atteso lancio: I fan che effettueranno il pre-order di Football Manager 2020 da un retailer digitale selezionato (per una lista completa visita http://www.sega.com/sega-approved-partner-list) riceveranno uno sconto del 10% e accederanno alla versione beta ...

Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini : Svelata la data d’inizio : Grande Fratello Vip rinviato: quando andrà in onda Alfonso Signorini La nuova edizione del Grande Fratello Vip è stata posticipata al 2020. La motivazione adottata dalla rete ammiraglia del Biscione è nota. Gli ascolti superiori alle attese relativi alla prima serata hanno convinto i vertici a non sacrificare la quarta edizione del Grande Fratello Vip e, quindi, spostarlo più avanti nel palinsesto. Il portale Blogo ha svelato la data ...