Strada inghiottita dalla voragine | crollati 10 metri di asfalto La situazione

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019) Il maltempo sta flagellando da giorni ed in alcuni casi anche da settimane l’Italia intera. Impossibile dimenticare l’incredibile acqua alta di Venezia o i nubifragi che hanno causato allagamenti cospicui a Genova o Matera solo per citare due città. Qualche ora fa si è sfiora una tragedia in Veneto, precisamente a Cavallino-Treporti, un paese del Veneziano. Unaenorme si è aperta improvvisamente sullae la carreggiata di via Pordelio è stataper 10. Solo la fortuna ha evitato il peggio, infatti in quel momento non stava transitando nessuno e quindi non si registrano né morti né feriti. (Continua dopo la foto) Immediato e determinante per mettere in sicurezza la zona il prezioso lavoro dei Vigili del Fuoco, i quali sono stati supportatiPolizia locale e dal personale tecnico del Comune. L’amministrazione comunale di ...

