Stazione Spaziale | Luca Parmitano sveglia il robot Honey | assistente degli astronauti

Stazione Spaziale : Luca Parmitano “cattura” l’intero arco alpino [FOTO] : L’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano ha catturato la bellezza dell’arco alpino in una foto mozzafiato, pubblicata su Twitter: ha fotografato le Alpi dalla finestra panoramica della Stazione orbitale, la cupola. “L’intero arco alpino, volando verso est” è il commento di AstroLuca. Nell’immagine si vedono l’Italia settentrionale e le Alpi innevate, laghi e fiumi. L’ESA invece ha ...

Stazione Spaziale - ritardi di Boeing e SpaceX : gli astronauti NASA potrebbero restare a terra : La presenza degli astronauti americani sulla ISS potrebbe diminuire drasticamente a causa dei ritardi sul Commercial Crew Program che coinvolge Boeing e SpaceX: è il contenuto del rapporto stilato dall’Office Inspector General (Oig) della NASA secondo il quale – riporta Global Science – nessuna delle due aziende riuscirà ad avere l’idoneità al volo della NASA per le proprie navette Cst-100 Starliner e Crew Dragon prima della prossima ...

Il veicolo spaziale Cygnus verso la Stazione Spaziale Internazionale : consegna 3.729 chili di cargo : Il veicolo Spaziale Cygnus per il trasporto cargo alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è stato lanciato con successo su un razzo Antares dalle Isole Wallops, Virginia al Wallops Flight Facility della NASA per la sua dodicesima missione operativa. Cygnus è composto da due sezioni principali: in Modulo di Servizio di Northrop Grumman e un Modulo cargo Pressurizzato (PCM) progettato e costruito da Thales Alenia Space, joint venture Thales ...

Dagli USA all’Africa : le ultime FOTO di Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale : Il comandante della Stazione Spaziale Internazionale Luca Parmitano, impegnato in numerosi incarichi nell’ambito della missione Beyond dell’Agenzia Spaziale Europea, trova anche il tempo per raccontare le bellezze della Terra, immortalando oceani e cime innevate da un capo all’altro del mondo. Su Twitter l’astronauta italiano pubblica regolarmente FOTO: nella gallery gli ultimi scatti, tra cui quello che ritrae la costa ...

Stazione Spaziale Internazionale : un astronauta può prendere il raffreddore? : Mentre l’autunno regala ai più fortunati ancora qualche giornata di sole e temperature piacevoli, i primi raffreddori sono in agguato: ma gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale possono prendere il raffreddore o l’influenza? Seguite i prossimi due collegamenti radio ARISS con Luca Parmitano per scoprirlo. Partito lo scorso 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, insieme all’astronauta della ...

Conclusa la prima passeggiata spaziale tutta al femminile : Christina Koch e Jessica Meir rientrate nella Stazione Spaziale : Si è Conclusa con successo la prima passeggiata Spaziale tutta al femminile: le astronaute statunitensi Christina Koch e Jessica Meir sono rientrate nella Stazione Spaziale internazionale (ISS). La coppia era uscita alle 13,38 (ora italiana) e per 7 ore e 17 minuti ha lavorato fuori dalla Stazione Spaziale, proseguendo le operazioni oltre il previsto per completare la sostituzione di un elemento delle batterie andato in avaria, che prossimamente ...

Nasa - prima passeggiata di sole donne fuori dalla Stazione Spaziale internazionale : Una passeggiata spaziale tutta al femminile. Per la prima volta da quando l’uomo ha messo piede nello spazio un team di sole donne si è avventurato fuori dalla Stazione spaziale internazionale (Iss), comandata dall’italiano Luca Parmitano, per sostituire un elemento delle batterie che è andato in avaria nel fine settimana scorso: l’operazione è scattata venerdì mattina attorno le 11.30 e prevede almeno cinque ore di lavoro. A ...

Stazione Spaziale : nuovo collegamento del comandante Parmitano con le scuole : nuovo collegamento radio con le scuole in programma questo sabato per l’attuale comandante della Stazione Spaziale Internazionale e membro della Spedizione 61, Luca Parmitano. L’astronauta dell’ESA, in orbita con la missione Beyond, risponderà alle domande degli alunni dell’Istituto Comprensivo Diego Valeri di Campolongo Maggiore, città metropolitana di Venezia, e dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, ...

Stazione Spaziale : oggi attività extraveicolare per Andrew Morgan e Christina Koch : In corso la passeggiata Spaziale degli astronauti della NASA Andrew Morgan e Christina Koch: i due astronauti dovranno proseguire le operazioni di sostituzione delle vecchie batterie al nichel-idrogeno dei pannelli solari della ISS con nuove batterie al litio, più potenti. A sovrintendere le operazioni il comandante, l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano. Il 25 ottobre sarà lo stesso AstroLuca, insieme alla collega Jessica Meir, a ...

L’Europa di notte vista dalla Stazione spaziale : Dall’Atlantico alle coste dell’Africa settentrionale, sorvolando la Libia e il Mediterraneo fino alla Sicilia e tutto il Sud Italia, per poi planare con lo sguardo su Atene, Istanbul e Mosca, nel silenzio della notte. A portarci in viaggio stavolta è l’equipaggio della Stazione spaziale internazionale, e in particolare la formazione della Expedition 60, di cui fa parte anche il nostro Luca Parmitano, tuttora in missione. ...

Inviare un esperimento sulla Stazione Spaziale adesso è possibile - con Bioreactor Express Service : L’ESA collabora con Kayser Italia per offrire a clienti commerciali il laboratorio Kubik sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il nuovo servizio, denominato Bioreactor Express Service, consente agli utenti di condurre esperimenti in microgravità. I clienti possono utilizzare i contenitori per esperimenti già esistenti, personalizzarli o sviluppare un contenitore totalmente nuovo per soddisfare le loro esigenze. Il prezzo di partenza è di ...

Stazione Spaziale : al via esperimento italiano per osservare meteore e detriti : Al via l’esperimento italiano per osservare meteore e detriti spaziali: l’installazione del telescopio mini-EUSO sulla Stazione Spaziale è prevista oggi e il dispositivo resterà in funzione tutta la notte. Mini–EUSO (Multiwavelength Imaging New Instrument of Extreme Universe Space Observatory) è un telescopio di nuova generazione in banda ultravioletta (UV) per lo studio ed il monitoraggio di emissioni notturne di origine ...

Stazione Spaziale : Soyuz in viaggio - oggi il rientro di 3 astronauti : All’indomani del passaggio di consegne che ha visto Luca Parmitano assumere il ruolo di comandante, 3 astronauti hanno lasciato la Stazione Spaziale: la Soyuz con a bordo l’ex comandante russo, Alexei Ovchinin, Nick Hague, e Hazzaa Ali Almansoori è in viaggio verso la Terra. Ovchinin e Hague hanno trascorso 203 giorni in orbita, mentre Almansoori ha concluso la sua breve missione di 8 giorni, iniziata lo scorso 25 settembre. La ...

AstroLuca comandante della Stazione Spaziale Internazionale : AstroLuca comandante della Stazione Spaziale Internazionale – L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano, è il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il primo italiano e il terzo europeo ad assumere questo ruolo. La nomina, dopo una breve cerimonia a bordo della Stazione con ben nove astronauti a festeggiare il passaggio delle consegne dal comandante russo Alexei Ovchinin che oggi ...